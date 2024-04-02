***TRATE* *QUFIN*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.04.2024 10:02
***TRATE******QUFIN*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [QUFIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Quick Finansman A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 olarak teyit edilmiş ve Görünümü Pozitif olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265532
BIST
'
09:559.186
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 28,46
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
9.186
En Yüksek
9.186
09:5532,1702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0083
|Açılış
|: 32,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,3648
En Düşük
32,0046
09:5534,5609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,1149
|Açılış
|: 34,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
34,7737
En Düşük
34,3686
09:552.326,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -8,75
|Açılış
|: 2.326,30
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.344,76
En Düşük
2.325,79
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ODINE
|70,60
|156.146.726
|% 9,97
|
|BOBET
|36,70
|22.510.349
|% 9,95
|
|ZPLIB
|138,35
|138.350
|% 9,93
|
|SELVA
|17,82
|2.679.397
|% 4,52
|
|KSTUR
|6.200,00
|2.027.400
|% 4,33
|
|OYAYO
|38,70
|996.989
|% -10,00
|
|QNBFL
|150,00
|1.899.150
|% -8,54
|
|MTRYO
|8,65
|404.742
|% -7,68
|
|POLHO
|15,53
|11.651.538
|% -7,01
|
|PEKGY
|11,70
|4.724.273
|% -6,02
|
|TUPRS
|178,50
|4.453.536.981
|% 0,00
|
|KCHOL
|209,20
|4.070.959.233
|% 0,00
|
|AKBNK
|47,80
|3.914.382.928
|% 0,00
|
|EREGL
|41,30
|2.973.998.753
|% 0,00
|
|ZOREN
|6,13
|2.739.849.026
|% 0,00
|
|ZOREN
|6,13
|2.739.849.026
|% 0,00
|
|AKENR
|13,97
|1.009.256.399
|% 0,00
|
|EREGL
|41,30
|2.973.998.753
|% 0,00
|
|KOZAL
|21,88
|1.508.985.006
|% 0,00
|
|HEKTS
|15,63
|1.057.929.925
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1115
|32,1702
|% -0,03
|
|Euro
|34,4735
|34,5609
|% -0,33
|
|Sterlin
|40,3677
|40,5701
|% -0,02
|
|Frank
|35,4542
|35,6319
|% -0,34
|
|Riyal
|8,5816
|8,6246
|% 0,05
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,39
|25,42
|% 0,66
|
|Platin
|908,66
|909,25
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.008,50
|1.014,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,98
|87,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.253,92
|2.254,28
|% 0,66
|