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***TRATE* *TKYEM*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

19.10.2023 14:49
***TRATE* *TKYEM*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***TRATE******TKYEM*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler [TKYEM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/10/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 olarak teyit edilmiş, Görünümü durağan olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207695


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RAYSG 100,10 32.983.767 % 10,00  
MEKAG 44,24 5.024.868 % 10,00  
GRSEL 68,75 104.987.543 % 10,00  
INTEM 259,60 124.016.043 % 10,00  
OSMEN 242,00 14.769.260 % 10,00  
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Riyal 7,4435 7,4808 % 0,10  
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Altın Ons 1.953 1.954 5,93  
Altın Gr. 1.759 1.759 6,87  
Cumhuriyet 12.124 12.307 -37,00  
Tam 11.873 11.954 -41,00  
Yarım 5.955 6.002 -19,00  
Çeyrek 2.968 3.001 -9,00  
Gümüş.Ons 22,83 22,86 0,00  
Gümüş Gr. 20,56 20,57 0,02  
B. Petrol 90,50 90,50 -1,00  
Seans Raporu 16:14
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