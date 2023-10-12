***TRATE* *TMOAS*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
12.10.2023 12:57
***TRATE******TMOAS*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [TMOAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/09/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AAA, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve görünümü durağan olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204843
BIST
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14:278.439
En Düşük
|Değişim
|: 1,30%
|| 108,50
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.420
En Yüksek
8.471
14:2727,7534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0922
|Açılış
|: 27,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7575
En Düşük
27,6408
14:2729,5443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1242
|Açılış
|: 29,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3245
14:271.679,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,87
|Açılış
|: 1.679,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.680,25
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler14:25
|BRYAT
|2.847,90
|768.101.937
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.098,90
|147.053.177
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|10.243.189
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|5.735.400
|% 10,00
|
|BRSAN
|988,30
|1.040.383.338
|% 9,99
|
|IHAAS
|18,09
|455.448.949
|% -10,00
|
|EMNIS
|85,05
|641.057
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|31.115.612
|% -10,00
|
|QNBFB
|330,30
|5.912.994
|% -9,98
|
|SNPAM
|55,45
|1.077.557
|% -9,98
|
|THYAO
|231,40
|3.054.618.258
|% 0,56
|
|EREGL
|44,90
|2.689.776.852
|% 1,77
|
|TUPRS
|147,90
|2.682.503.559
|% 2,42
|
|YKBNK
|20,08
|2.673.010.626
|% 4,04
|
|GESAN
|110,20
|2.505.495.916
|% 8,04
|
|EKGYO
|8,23
|1.649.994.937
|% 0,61
|
|ZOREN
|6,39
|1.227.151.369
|% 3,73
|
|ODAS
|14,02
|2.261.051.045
|% 3,85
|
|YKBNK
|20,08
|2.673.010.626
|% 4,04
|
|KATMR
|3,09
|401.004.117
|% 1,31
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7371
|27,7631
|% 0,37
|
|Euro
|29,5249
|29,5390
|% 0,40
|
|Sterlin
|34,0419
|34,2126
|% 0,18
|
|Frank
|30,6869
|30,8717
|% 0,39
|
|Riyal
|7,3748
|7,4118
|% 0,23
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|8,48
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|11,62
|
|Cumhuriyet
|11.615
|11.790
|24,00
|
|Tam
|11.374
|11.453
|2,00
|
|Yarım
|5.705
|5.748
|1,00
|
|Çeyrek
|2.844
|2.874
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,19
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,79
|0,17
|
|B. Petrol
|86,77
|86,77
|0,95
|