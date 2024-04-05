***TRATE* *ZORLF*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
05.04.2024 12:37
***TRATE******ZORLF*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [ZORLF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 olarak teyit
edilmiş ve Görünümü N
egatif olarak
belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268293
BIST
'
14:109.357
En Düşük
|Değişim
|: 2,50%
|| 228,32
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.385
14:1032,0103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1145
|Açılış
|: 31,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
14:1034,7232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0661
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,5312
14:102.361,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 12,35
|Açılış
|: 2.361,57
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.362,64
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler14:10
|MRGYO
|5,06
|78.026.875
|% 10,00
|
|UMPAS
|12,21
|1.394.087
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.222,50
|16.806.790
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|28.935.012
|% 9,98
|
|PASEU
|55,75
|109.744.995
|% 9,96
|
|BSOKE
|23,68
|239.333.046
|% -9,13
|
|AKENR
|14,90
|1.102.763.977
|% -8,87
|
|BRKVY
|177,20
|8.787.834
|% -7,27
|
|CASA
|96,90
|2.495.078
|% -5,65
|
|MEDTR
|28,50
|67.824.277
|% -5,13
|
|THYAO
|298,50
|6.789.852.975
|% 2,93
|
|ISCTR
|12,51
|4.819.383.932
|% 0,08
|
|YKBNK
|29,38
|4.709.087.034
|% 2,73
|
|KCHOL
|214,50
|2.719.497.014
|% 2,53
|
|EREGL
|41,06
|2.272.510.771
|% 4,16
|
|ISCTR
|12,51
|4.819.383.932
|% 0,08
|
|YKBNK
|29,38
|4.709.087.034
|% 2,73
|
|ZOREN
|5,49
|745.055.808
|% 4,37
|
|EKGYO
|9,82
|1.189.554.760
|% 5,82
|
|VAKBN
|16,31
|1.316.627.438
|% 2,00
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0040
|32,0103
|% 0,36
|
|Euro
|34,7042
|34,7232
|% 0,19
|
|Sterlin
|40,0709
|40,2717
|% 0,19
|
|Frank
|35,1295
|35,3056
|% 0,09
|
|Riyal
|8,4579
|8,5003
|% 0,27
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,75
|26,79
|% 0,66
|
|Platin
|924,08
|925,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.013,28
|1.016,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|91,07
|91,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.294,12
|2.294,44
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:10
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14:25
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