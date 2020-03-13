***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 14:13
***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRCAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828509
BIST
16:1697.814
En Yüksek
|Değişim
|: 4,46%
|| 4.174,94
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
16:166,2911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0262
|Açılış
|: 6,2880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
16:166,9926
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,0803
|Açılış
|: 6,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
16:16321,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,01
|Açılış
|: 321,37
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|12.280.085
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|46.985.667
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.041.030
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|579.057
|% 10,00
|
|PGSUS
|39,04
|91.008.879
|% 9,97
|
|AKGRT
|5,33
|6.286.226
|% -10,87
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|26,10
|1.038.544.950
|% 7,14
|
|THYAO
|9,25
|906.292.310
|% 9,08
|
|GARAN
|9,29
|513.495.860
|% 6,29
|
|EREGL
|8,36
|326.542.029
|% 2,58
|
|KRDMD
|2,10
|320.830.745
|% 5,00
|
|ODAS
|1,39
|277.753.201
|% 5,30
|
|IHLGM
|0,94
|155.806.870
|% 4,44
|
|KRDMD
|2,10
|320.830.745
|% 5,00
|
|YKBNK
|2,26
|290.725.323
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,21
|152.166.068
|% 5,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8173
|7,8565
|% -1,18
|
|Frank
|6,5576
|6,5971
|% -1,58
|
|Riyal
|1,6707
|1,6791
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.590
|12,97
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|20,00
|
|Tam
|2.130
|2.183
|15,23
|
|Yarım
|1.029
|1.056
|7,36
|
|Çeyrek
|516
|528
|3,68
|
|Gümüş.Ons
|15,72
|15,74
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|34,48
|34,48
|1,26
|
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