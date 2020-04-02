***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2020 11:14
***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRCAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834125
BIST
11:3989.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 426,37
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
89.207
11:396,6863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0161
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
11:397,3403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0177
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2888
11:39340,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -2,51
|Açılış
|: 340,65
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.120.729
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|76.580
|% 9,92
|
|DAGHL
|3,00
|4.095.053
|% 9,89
|
|TDGYO
|2,51
|666.242
|% 9,61
|
|TACTR
|2,17
|26.836
|% 9,60
|
|RTALB
|4,62
|2.920.511
|% -9,94
|
|CASA
|8,82
|573
|% -9,72
|
|GLRYH
|1,95
|373.021
|% -9,72
|
|MTRYO
|2,85
|5.762.938
|% -8,95
|
|EDIP
|1,46
|2.222.743
|% -8,18
|
|PETKM
|3,48
|646.020.412
|% 4,50
|
|SASA
|7,88
|277.794.815
|% -0,25
|
|GARAN
|7,86
|173.914.489
|% 0,26
|
|ASELS
|23,12
|145.348.624
|% 1,05
|
|PGSUS
|34,44
|140.335.584
|% -3,96
|
|PETKM
|3,48
|646.020.412
|% 4,50
|
|IHLGM
|1,03
|63.319.727
|% -3,74
|
|ODAS
|1,41
|64.755.002
|% 0,71
|
|GSRAY
|2,37
|113.524.852
|% -2,87
|
|KRDMD
|1,97
|81.957.430
|% -2,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2442
|8,2856
|% -0,26
|
|Frank
|6,8611
|6,9025
|% -0,78
|
|Riyal
|1,7651
|1,7740
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.591
|1.592
|0,05
|
|Altın Gr.
|342
|342
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,15
|14,20
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,04
|3,05
|0,03
|
|B. Petrol
|27,36
|27,36
|2,62
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