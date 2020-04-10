***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.04.2020 10:14
***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TRCAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRCAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837117
BIST
11:3396.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 244,90
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.233
En Düşük
95.352
11:336,6895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0210
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7092
En Düşük
6,6547
11:337,3269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0352
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3422
En Düşük
7,2735
11:33360,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 360,92
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
362,94
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|382,30
|31.023.018
|% 9,98
|
|EKIZ
|2,87
|879.124
|% 9,96
|
|IHEVA
|2,77
|44.696.784
|% 9,92
|
|EMNIS
|2,56
|12.045
|% 9,87
|
|GLRYH
|3,05
|3.559.204
|% 9,71
|
|ETYAT
|1,35
|1.684.697
|% -10,00
|
|TDGYO
|2,54
|652.129
|% -5,58
|
|TIRE
|7,00
|7.210.224
|% -4,50
|
|AVHOL
|1,15
|28.145
|% -4,17
|
|QNBFL
|112,80
|6.939.610
|% -3,84
|
|PGSUS
|50,05
|484.573.451
|% 7,22
|
|THYAO
|9,82
|356.387.595
|% 0,82
|
|ISFIN
|3,15
|255.001.136
|% 2,94
|
|GARAN
|8,43
|208.199.979
|% -0,71
|
|GSRAY
|2,62
|188.699.271
|% -0,38
|
|ISFIN
|3,15
|255.001.136
|% 2,94
|
|GSRAY
|2,62
|188.699.271
|% -0,38
|
|IHLGM
|1,08
|68.208.134
|% 3,85
|
|YKBNK
|2,02
|110.221.247
|% -0,49
|
|TSPOR
|4,26
|182.783.692
|% 4,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3054
|8,3470
|% 0,28
|
|Frank
|6,8936
|6,9352
|% 0,39
|
|Riyal
|1,7718
|1,7807
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|360
|361
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
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|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
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