***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 12:31
***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TRCAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRCAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865809
BIST
16:231.053
En Yüksek
|Değişim
|: -3,60%
|| -39,27
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:237,2894
En Yüksek
|Değişim
|: 3,48%
|| 0,2448
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2923
En Düşük
7,0287
16:238,6767
En Yüksek
|Değişim
|: 3,58%
|| 0,3000
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6767
En Düşük
8,3315
16:23481,00
En Yüksek
|Değişim
|: 4,16%
|| 19,22
|Açılış
|: 481,00
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
481,82
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|95.819.490
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|37.114.404
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.292.212
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,19
|19.341.913
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.051.758
|% 9,91
|
|JANTS
|89,10
|5.797.829
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.120.084
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|1.203.960
|% -10,00
|
|HALKS
|2,97
|39.378
|% -10,00
|
|KSTUR
|67,95
|49.189
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,97
|1.899.622.023
|% -5,74
|
|GARAN
|6,61
|1.184.776.042
|% -2,51
|
|SISE
|5,92
|969.068.870
|% -5,13
|
|AKBNK
|4,78
|921.439.576
|% -4,78
|
|ASELS
|15,86
|860.429.556
|% -5,82
|
|EKGYO
|1,97
|1.899.622.023
|% -5,74
|
|ODAS
|2,18
|542.057.407
|% -6,84
|
|YKBNK
|2,06
|442.354.904
|% -2,37
|
|TRKCM
|3,78
|744.404.598
|% -4,55
|
|AKBNK
|4,78
|921.439.576
|% -4,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5277
|9,5755
|% 3,42
|
|Frank
|7,9547
|8,0027
|% 2,97
|
|Riyal
|1,9310
|1,9407
|% 3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.057
|2.058
|19,23
|
|Altın Gr.
|481
|481
|19,19
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|182,00
|
|Tam
|3.296
|3.418
|234,30
|
|Yarım
|1.600
|1.656
|102,20
|
|Çeyrek
|802
|833
|54,90
|
|Gümüş.Ons
|28,13
|28,15
|1,18
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,48
|
|B. Petrol
|45,58
|45,58
|0,39
|