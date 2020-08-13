***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2020 17:56
***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TRCAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRCAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868716
BIST
17:441.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -8,80
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.096
17:447,3305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0031
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
17:448,6854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0436
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
17:44457,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,49
|Açılış
|: 457,73
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
459,75
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler17:44
|TSPOR
|4,18
|312.561.647
|% 10,00
|
|MSGYO
|4,18
|39.635.427
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|4.131.217
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|KLGYO
|9,31
|40.748.589
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|POLTK
|166,90
|248.944
|% -9,93
|
|GLRYH
|14,76
|168.283.495
|% -9,84
|
|RTALB
|43,12
|693.371.340
|% -9,60
|
|ASELS
|17,67
|1.092.502.498
|% -0,45
|
|TUPRS
|78,75
|1.012.687.657
|% 1,29
|
|GUSGR
|6,04
|973.370.539
|% -0,82
|
|THYAO
|11,23
|962.396.928
|% -1,66
|
|EKGYO
|2,00
|947.404.883
|% -1,96
|
|EKGYO
|2,00
|947.404.883
|% -1,96
|
|KARSN
|3,27
|876.992.368
|% 6,86
|
|KRDMD
|2,85
|745.245.025
|% -5,63
|
|SKBNK
|1,52
|373.159.146
|% 0,66
|
|ODAS
|2,48
|437.927.916
|% -1,98
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3206
|7,3305
|% -0,04
|
|Euro
|8,6695
|8,6854
|% 0,50
|
|Sterlin
|9,5555
|9,6034
|% 0,29
|
|Frank
|8,0157
|8,0640
|% 0,09
|
|Riyal
|1,9457
|1,9554
|% -0,20
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|29,33
|
|Altın Gr.
|459
|459
|7,16
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,74
|26,78
|1,26
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,29
|
|B. Petrol
|45,24
|45,24
|-0,19
|