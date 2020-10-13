***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2020 13:13
***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRCAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881146
BIST
13:051.177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,33
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.175
13:057,8980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0092
|Açılış
|: 7,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
13:059,3139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0192
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
13:05487,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,28
|Açılış
|: 487,31
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler13:05
|NTHOL
|3,19
|126.716.571
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.055.784
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|519.649
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.574.287
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|4.973.962
|% 10,00
|
|DENGE
|4,86
|2.715.073
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|6.694.331
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|486.515
|% -10,00
|
|SODSN
|22,50
|380.586
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|518.795
|% -10,00
|
|ODAS
|3,55
|760.814.659
|% 1,72
|
|TUKAS
|12,59
|411.597.177
|% 5,44
|
|ASELS
|18,20
|398.701.926
|% 0,83
|
|TURSG
|6,20
|395.370.179
|% 0,81
|
|KRDMD
|3,61
|388.388.712
|% 0,84
|
|ODAS
|3,55
|760.814.659
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,75
|252.866.682
|% 1,74
|
|EKGYO
|1,83
|211.645.865
|% -0,54
|
|KRDMD
|3,61
|388.388.712
|% 0,84
|
|KARSN
|3,13
|310.315.465
|% 2,29
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8955
|7,8980
|% 0,12
|
|Euro
|9,3073
|9,3139
|% -0,21
|
|Sterlin
|10,2607
|10,3122
|% -0,12
|
|Frank
|8,6258
|8,6777
|% -0,14
|
|Riyal
|2,0971
|2,1076
|% 0,05
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-1,87
|
|Altın Gr.
|487
|488
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|5,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-0,13
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-0,06
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,04
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,48
|42,48
|0,76
|