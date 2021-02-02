***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.02.2021 15:38
***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRCAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906942
BIST
16:351.510
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 17,26
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.500
16:357,1791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0074
|Açılış
|: 7,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
16:358,6484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0214
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
16:35423,92
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -6,06
|Açılış
|: 423,92
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler16:35
|AGYO
|3,96
|18.176.914
|% 10,00
|
|DZGYO
|6,05
|58.063.203
|% 10,00
|
|GOLTS
|59,40
|87.327.967
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.966.127
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.626.352
|% 10,00
|
|KAPLM
|31,50
|16.004.435
|% -10,00
|
|TACTR
|28,86
|6.008.421
|% -9,98
|
|NIBAS
|36,00
|49.854.827
|% -9,95
|
|UMPAS
|2,27
|249.659
|% -8,47
|
|ATSYH
|7,60
|620.067
|% -7,54
|
|DOHOL
|4,21
|2.089.244.970
|% 7,95
|
|KOZAL
|122,20
|1.246.177.647
|% -1,53
|
|SISE
|7,57
|1.031.436.287
|% 2,44
|
|GARAN
|9,56
|993.921.535
|% 0,84
|
|EKGYO
|2,45
|938.132.938
|% 0,41
|
|DOHOL
|4,21
|2.089.244.970
|% 7,95
|
|EKGYO
|2,45
|938.132.938
|% 0,41
|
|TSKB
|1,85
|423.974.996
|% 0,54
|
|ODAS
|4,02
|717.776.007
|% -2,90
|
|KARSN
|5,34
|821.745.971
|% -1,11
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1731
|7,1791
|% -0,10
|
|Euro
|8,6422
|8,6484
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,7934
|9,8425
|% -0,03
|
|Frank
|7,9747
|8,0228
|% -0,12
|
|Riyal
|1,9106
|1,9202
|% -0,06
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-26,89
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-4,99
|
|Cumhuriyet
|2.825
|2.868
|-24,00
|
|Tam
|2.809
|2.880
|-27,95
|
|Yarım
|1.358
|1.393
|-13,52
|
|Çeyrek
|681
|697
|-6,76
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,35
|-1,46
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,35
|
|B. Petrol
|57,66
|57,66
|1,33
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:47TMSN
Yüzde 5.10 oranında artışla 17.52 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 922, 373 adet işlem
-
16:46TMSN
Yüzde 5.34 oranında artışla 17.56 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 915, 185 adet işlem
-
16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 13 artarak (% 1.08 ) 1, 602
-
16:45XU100
Endeks 1, 510 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 18 üstünde . İşlem hacmi 22, 566.00 milyon TL de
-
16:44ISYAT
Yüzde 9.27 oranında artışla 4.36 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 369, 951 adet işlem