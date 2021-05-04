***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.05.2021 10:31
***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRCAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934322
BIST
14:001.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,76
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.417
14:008,3322
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0848
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
14:0010,0184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0630
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0389
En Düşük
9,9291
14:00477,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,18
|Açılış
|: 477,80
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
479,30
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler14:00
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|KARTN
|61,60
|56.794.446
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.106.870
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|15.150.754
|% 9,98
|
|MERIT
|306,40
|4.265.749
|% 9,98
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|10.740.930
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|DENGE
|5,85
|265.859
|% -7,14
|
|EREGL
|19,66
|1.181.501.087
|% 3,69
|
|THYAO
|12,67
|715.026.673
|% -1,93
|
|PETKM
|6,86
|537.296.411
|% 0,88
|
|KRDMD
|7,63
|459.227.486
|% 3,25
|
|KOZAL
|117,10
|452.880.351
|% 1,12
|
|YKBNK
|2,11
|181.173.633
|% -0,47
|
|PETKM
|6,86
|537.296.411
|% 0,88
|
|SKBNK
|1,14
|82.939.971
|% 1,79
|
|KRDMD
|7,63
|459.227.486
|% 3,25
|
|EREGL
|19,66
|1.181.501.087
|% 3,69
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3289
|8,3322
|% 1,03
|
|Euro
|10,0111
|10,0184
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,5260
|11,5838
|% 0,76
|
|Frank
|9,0684
|9,1230
|% 0,57
|
|Riyal
|2,2140
|2,2251
|% 0,95
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-9,34
|
|Altın Gr.
|478
|478
|2,28
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,85
|26,88
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,04
|
|B. Petrol
|68,89
|68,89
|1,33
|