***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 12:24
***TRCAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRCAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114184
BIST
15:115.085
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 134,50
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
15:1118,8620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0135
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
15:1120,2043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0461
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
15:111.113,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,33
|Açılış
|: 1.113,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler15:10
|OYAKC
|30,14
|214.508.391
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.662.641
|% 10,00
|
|AKCNS
|74,85
|251.683.957
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|9.187.980
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|5.642.665
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|49.510.985
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|SKTAS
|3,44
|28.781.206
|% -9,95
|
|HATEK
|8,42
|25.408.659
|% -9,95
|
|MACKO
|59,35
|499.812.809
|% -9,94
|
|THYAO
|143,00
|6.975.051.756
|% 2,22
|
|EREGL
|44,02
|5.752.613.956
|% 6,53
|
|TUPRS
|632,30
|4.053.452.164
|% 9,98
|
|SISE
|45,08
|3.028.077.007
|% 5,57
|
|KRDMD
|19,23
|2.991.328.335
|% 9,95
|
|AKBNK
|16,46
|2.922.890.811
|% 1,79
|
|YKBNK
|9,33
|1.544.549.387
|% 4,36
|
|KRDMD
|19,23
|2.991.328.335
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,51
|1.053.198.299
|% 4,31
|
|EREGL
|44,02
|5.752.613.956
|% 6,53
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8418
|18,8483
|% 0,00
|
|Euro
|20,2050
|20,2111
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,6462
|22,7598
|% 0,17
|
|Frank
|20,3594
|20,4820
|% 0,21
|
|Riyal
|5,0102
|5,0353
|% 0,02
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|0,69
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.114
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|7.527
|7.641
|10,00
|
|Tam
|7.566
|7.622
|-13,00
|
|Yarım
|3.696
|3.730
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.848
|1.865
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,61
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,08
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,58
|85,58
|0,20
|
Seans Raporu
15:10
daha fazla
-
15:25HEKTS
Yüzde 7.97 oranında artışla 33.04 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 325, 105 adet işlem
-
15:24XU100
Endeks 5, 084 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 7 üstünde . İşlem hacmi 66, 648.00 milyon TL de
-
15:24EMKEL
Yüzde 7.71 oranında artışla 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 347, 467 adet işlem
-
15:23HALKB
Yüzde 7.49 oranında artışla 10.62 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 900, 540 adet işlem
-
15:22SAMAT
Yüzde 9.78 oranında artışla 20.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 734, 912 adet işlem