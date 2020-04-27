***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.04.2020 16:31
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.04.2020 tarih ve 2020/06 sayılı kararı gereği Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Şirket Denetim Komitesi'nin olumlu görüşü doğrultusunda 2020 yılı hesap döneminde finansal raporların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young Global Limited Şirketi'nin bir üyesidir)'nin seçimi teklifinin 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nda onaya sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840363
BIST
17:03100.848
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
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|Açılış
|: 100.086
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|Önceki Kapanış
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101.333
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100.086
17:036,9871
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En Düşük
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En Yüksek
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|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 386,68
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387,26
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|BANVT
|24,20
|20.179.811
|% 10,00
|
|TKNSA
|7,15
|156.507.241
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.814.669
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.379.085
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,99
|107.668
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.500,00
|146.576
|% -9,63
|
|BMELK
|3,20
|423.484
|% -8,57
|
|BALAT
|2,30
|346.050
|% -8,00
|
|IHGZT
|4,63
|234.359
|% -6,46
|
|TDGYO
|2,73
|2.841.729
|% -3,87
|
|THYAO
|10,71
|1.185.029.103
|% 4,28
|
|GARAN
|8,32
|996.673.524
|% 2,46
|
|ECILC
|5,13
|811.710.638
|% 6,43
|
|ASELS
|27,32
|739.795.872
|% 2,40
|
|MGROS
|29,34
|429.647.926
|% 2,16
|
|ECILC
|5,13
|811.710.638
|% 6,43
|
|GARAN
|8,32
|996.673.524
|% 2,46
|
|YKBNK
|2,10
|235.664.629
|% 4,48
|
|THYAO
|10,71
|1.185.029.103
|% 4,28
|
|IHLGM
|1,07
|119.336.543
|% 1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6594
|8,7028
|% 1,01
|
|Frank
|7,1415
|7,1845
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8534
|1,8627
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-13,26
|
|Altın Gr.
|385
|386
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.528
|-9,50
|
|Tam
|2.535
|2.590
|-13,60
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|-4,80
|
|Çeyrek
|619
|633
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,16
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|22,91
|22,91
|-1,90
|