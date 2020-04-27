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***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

27.04.2020 16:31
GÜNCEL HABERLER



***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.04.2020 tarih ve 2020/06 sayılı kararı gereği Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Şirket Denetim Komitesi'nin olumlu görüşü doğrultusunda 2020 yılı hesap döneminde finansal raporların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young Global Limited Şirketi'nin bir üyesidir)'nin seçimi teklifinin 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nda onaya sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840363


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TKNSA 7,15 156.507.241 % 10,00  
LKMNH 7,04 26.814.669 % 10,00  
RTALB 16,83 8.379.085 % 10,00  
MMCAS 0,99 107.668 % 10,00  
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Altın Gr. 385 386 -0,98  
Cumhuriyet 2.470 2.528 -9,50  
Tam 2.535 2.590 -13,60  
Yarım 1.235 1.266 -4,80  
Çeyrek 619 633 -2,40  
Gümüş.Ons 15,12 15,16 -0,07  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,00  
B. Petrol 22,91 22,91 -1,90  
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