***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 27.04.2020 tarih ve 2020/06 sayılı kararı gereği Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Şirket Denetim Komitesi'nin olumlu görüşü doğrultusunda 2020 yılı hesap döneminde finansal raporların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young Global Limited Şirketi'nin bir üyesidir)'nin seçimi teklifinin 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nda onaya sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840363BIST