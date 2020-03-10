***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler270.000.000 41.247.788 -22.850.916 0 -4.577.769 0 39.311.954 0 305.363.816 65.513.737 694.008.610 3.757.225 697.765.835Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler65.513.737 -65.513.737 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.439.480 0 -127.460.041 -126.020.561 -3.091.894 -129.112.455Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -127.460.041 -127.460.041 -3.091.894 -130.551.935Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı-14.400.000 14.400.000Kar Payları0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-7.256.169 -7.256.169 -665.331 -7.921.500Dönem Sonu Bakiyeler255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -3.138.289 0 39.311.954 -7.256.169 -370.877.553 -127.460.041 560.731.880 0 560.731.880Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -3.138.289 0 0 39.311.954 -7.256.169 370.877.553 -127.460.041 560.731.880 0 560.731.880Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler-127.460.041 127.460.041 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.014.412 -13.656.155 0 -28.679.337 -40.321.080 0 -40.321.080Dönem Karı (Zararı)-28.679.337 -28.679.337 -28.679.337Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.014.412 -13.656.155 0 0 -11.641.743 0 -11.641.743Sermaye ArttırımıSermaye Azaltımı0 0Kar Payları0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -1.123.877 -13.656.155 0 39.311.954 -7.256.169 243.417.512 -28.679.337 520.410.800 0 520.410.800Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI47.378.239 25.603.913Dönem Karı (Zararı)-28.679.337 -130.551.935Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler64.492.083 182.591.052Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 11.269.984 10.755.837Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 5.220.709Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 0 5.220.709Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler388.797 270.779Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14,15 388.797 270.779Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler376.064 7.363.481Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -30.337.681 -21.465.991Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 30.713.745 28.829.472Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler73.519.285 213.214.971Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.728.771 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-4.728.771 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler1.728.765 -8.656.783İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler10 -765.918 -765.917İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 2.494.683 -7.890.866Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -4.089.119 -12.447.133Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-49.800 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -49.800 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler5 -13.923.122 -33.130.809İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler11.263.401 -26.189.321Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.349.822 -3.382.382İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.349.822 -3.382.382Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6.006.902 3.624.804Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.311.159 -13.426.142İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8.311.159 -13.426.142İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.704.838 -13.005.601Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.599.967 -13.482.132Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.895.129 476.531Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları47.076.147 25.849.796Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -194.306 -105.012Vergi İadeleri (Ödemeleri)496.398 -140.871YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI123.161.094 26.859.441İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-104.304.576 -6.020.340Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri879.800 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri879.800 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.865.761 -29.340.190Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -12.865.761 -29.340.190Alınan Temettüler5,22 193.815.200 36.936.626Alınan Faiz30.325.195 21.501.168Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)15.311.236 3.782.177FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-122.681.630 -93.232.042Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 2.176.040 44.986.888Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -94.146.876 -109.412.433Ödenen Faiz6 -30.710.794 -28.806.497YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)47.857.703 -40.768.688NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)47.857.703 -40.768.688DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 85.548.862 126.317.550DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 133.406.565 85.548.862Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 133.430.476 85.560.288Ticari Alacaklar5.163.397 3.813.575İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 5.163.397 3.813.575Diğer Alacaklar2.562.393 19.428.707İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 589.606 19.000.804İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.972.787 427.903İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5 22.696.338 40.201.731Peşin Ödenmiş Giderler421.688 253.648İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 421.688 253.648Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 416.092 912.490Diğer Dönen Varlıklar6.505.047 9.117.420İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 6.505.047 9.117.420ARA TOPLAM171.195.431 159.287.859TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR171.195.431 159.287.859DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 30.060.665 39.302.974Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar19.726.338 33.697.418Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5 19.726.338 33.697.418Diğer Finansal Yatırımlar5 10.334.327 5.605.556Diğer Alacaklar75.024.192 70.684.752İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 74.492.539 70.153.099İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 531.653 531.653İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 763.201.048 806.035.015Maddi Duran Varlıklar11 212.567.818 209.398.634Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 52.103.675 54.507.082Ertelenmiş Vergi Varlığı25 11.022.155 6.889.081Diğer Duran Varlıklar2.045.684 5.608.253İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar16 2.045.684 5.608.253TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.146.025.237 1.192.425.791TOPLAM VARLIKLAR1.317.220.668 1.351.713.650KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları116.394.469 134.697.747İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 116.394.469 134.697.747Ticari Borçlar32.921.743 25.729.645İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 36.753 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 32.884.990 25.729.645Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar265.670 351.760Diğer Borçlar4.555.386 2.504.854İlişkili Taraflara Diğer Borçlar27 778.014 760.781İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 3.777.372 1.744.073Kısa Vadeli Karşılıklar767.735 496.066Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 767.735 496.066ARA TOPLAM154.905.003 163.780.072TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER154.905.003 163.780.072UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 628.536.656 615.025.824Ticari Borçlar11.953.788 10.834.727İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 11.953.788 10.834.727Uzun Vadeli Karşılıklar576.734 503.460Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 576.734 434.147Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14 0 69.313Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler837.687 837.687İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler16 837.687 837.687TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER641.904.865 627.201.698TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER796.809.868 790.981.770ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar520.410.800 560.731.880Ödenmiş Sermaye17 255.600.000 255.600.000Sermaye Düzeltme Farkları17 41.247.788 41.247.788Geri Alınmış Paylar (-)17 -8.450.916 -8.450.916Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.123.877 -3.138.289Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.123.877 -3.138.289Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.123.877 -3.138.289Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.656.155 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-13.656.155 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-13.656.155 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 39.311.954 39.311.954Diğer Yedekler-7.256.169 -7.256.169Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları243.417.512 370.877.553Net Dönem Karı veya Zararı-28.679.337 -127.460.041Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR520.410.800 560.731.880TOPLAM KAYNAKLAR1.317.220.668 1.351.713.650Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 44.939.742 46.429.265Satışların Maliyeti18 -20.600.201 -16.142.606TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24.339.541 30.286.659BRÜT KAR (ZARAR)24.339.541 30.286.659Genel Yönetim Giderleri19 -23.731.553 -24.263.226Pazarlama Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 19.338.918 12.633.813Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -5.400.575 -22.546.237ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.546.331 -3.888.991Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 18.795.788 33.134.635Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-94.095 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 -2.494.683 7.890.866FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)30.753.341 37.136.510Finansman Gelirleri23 138.567.637 102.384.952Finansman Giderleri24 -202.089.434 -282.520.530SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-32.768.456 -142.999.068Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.089.119 12.447.133Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 4.089.119 12.447.133SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-28.679.337 -130.551.935DÖNEM KARI (ZARARI)-28.679.337 -130.551.935Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -3.091.894Ana Ortaklık Payları-28.679.337 -127.460.041Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.014.412 1.439.480Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -219.765 -96.761Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar2.737.778 1.896.111Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.737.778 1.896.111Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-503.601 -359.870Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 43.955 19.352Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi-547.556 -379.222Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-13.656.155 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-13.656.155 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-13.656.155 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.641.743 1.439.480TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-40.321.080 -129.112.455Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -3.091.894Ana Ortaklık Payları-40.321.080 -126.020.561http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826512BIST