***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler255.600.000 41.247.788 -8.450.916 -1.123.877 -13.656.155 39.311.954 -7.256.169 243.417.512 -28.679.337 520.410.800 0 520.410.800Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-28.679.337 28.679.337 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)326.171 -11.596.090 -90.621.349 -101.891.268 0 -101.891.268Dönem Karı (Zararı)-90.621.349 -90.621.349 0 -90.621.349Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)326.171 -11.596.090 0 -11.269.919 0 -11.269.919Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Kar Payları0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -797.706 -25.252.245 39.311.954 7.256.169 214.738.175 90.621.349 418.519.532 0 418.519.532Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler255.600.000 41.247.788 0 -8.450.916 0 -7.169.975 -39.348.448 39.311.954 -7.256.169 214.738.175 -124.004.098 364.668.311 0 364.668.311Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Transferler-124.004.098 124.004.098 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-52.683 -18.926.838 -6.352.836 -25.332.357 0 -25.332.357Dönem Karı (Zararı)-6.352.836 -6.352.836 -6.352.836Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-52.683 -18.926.838 0 -18.979.521 0 -18.979.521Sermaye ArttırımıSermaye Azaltımı0 0Kar Payları0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -7.222.658 -58.275.286 39.311.954 -7.256.169 90.734.077 -6.352.836 339.335.954 0 339.335.954Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI40.481.945 17.124.842Dönem Karı (Zararı)-6.352.836 -90.621.349Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler30.181.012 125.705.012Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.093.378 2.823.334Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler529.067 458.326Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler529.067 458.326Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.637.561 3.776.019Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -3.733.544 -3.589.716Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 7.371.105 7.365.735Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler69.118.194 55.667.213Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-28.705.972 72.423.366İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler7 -191.479 -191.479İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler7 -28.514.493 72.614.845Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -6.492.896 -4.279.411Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-6.618.115Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler5 -4.380.205 -5.163.835İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler16.770.233 -17.797.331Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.118.937 397.398İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.118.937 397.398Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.221.829 -1.177.209Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.471.598 -343.380İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.471.598 -343.380İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.957.869 -16.674.140Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)70.264 -17.074.826Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)9.887.605 400.686Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları40.598.409 17.286.332Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-24.190 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-92.274 -161.490YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI72.121.325 15.966.811İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.039.335 -7.940.463Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -2.039.335 -7.940.463Alınan Temettüler63.775.700 0Alınan Faiz3.766.845 3.587.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6.618.115 20.320.274FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-46.127 14.480.050Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 14.526.177Kredilerden Nakit Girişleri6 0 14.526.177Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-44.415 -38.171Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -44.415 -38.171Ödenen Faiz6 -1.712 -7.956YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)112.557.143 47.571.703NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)112.557.143 47.571.703DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 101.678.425 133.406.565DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 214.235.568 180.978.268Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 214.301.138 101.777.296Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit HesaplarıTicari Alacaklar6.689.693 8.808.630İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.689.693 8.808.630Diğer Alacaklar1.582.914 1.653.178İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 975.723 1.028.750İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar607.191 624.428İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5 32.394.604 74.544.027Peşin Ödenmiş Giderler1.765.223 1.836.251İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.765.223 1.836.251Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 652.354 560.080Diğer Dönen Varlıklar30.187 2.180.988İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 30.187 2.180.988ARA TOPLAM257.416.113 191.360.450TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR257.416.113 191.360.450DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar10.334.327 10.334.327Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar10.334.327 10.334.327Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5 10.334.327 10.334.327Diğer Alacaklar73.131.653 73.131.653İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 72.600.000 72.600.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar531.653 531.653Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklarİmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5 28.904.319 46.150.391Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar7 717.734.122 689.028.150Maddi Duran Varlıklar8 228.724.917 229.175.227Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 49.235.532 49.839.264Ertelenmiş Vergi Varlığı17 28.867.210 22.361.144Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar0 0 0Diğer Duran Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.136.932.080 1.120.020.156TOPLAM VARLIKLAR1.394.348.193 1.311.380.606KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları187.625.203 169.948.156İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları187.625.203 169.948.156Banka Kredileri6 187.625.203 169.948.156Ticari Borçlar39.586.003 38.513.681İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 51.869 42.739İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar0 39.534.134 38.470.942Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar562.750 311.942Diğer Borçlar11.820.887 2.184.089İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 266.812 1.402.710İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 11.554.075 781.379Kısa Vadeli Karşılıklar3.208.891 2.847.908Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 1.296.291 935.308Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar0 1.912.600 1.912.600ARA TOPLAM242.803.734 213.805.776TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER242.803.734 213.805.776UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar793.017.857 715.324.894İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar793.017.857 715.324.894Banka Kredileri6 793.017.857 715.324.894Ticari Borçlar17.590.075 16.190.799İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar0 17.590.075 16.190.799Uzun Vadeli Karşılıklar824.184 614.437Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar0 824.184 614.437Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler776.389 776.389İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 776.389 776.389TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER812.208.505 732.906.519TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.055.012.239 946.712.295ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar339.335.954 364.668.311Ödenmiş Sermaye10 255.600.000 255.600.000Sermaye Düzeltme Farkları10 41.247.788 41.247.788Geri Alınmış Paylar (-)10 -8.450.916 -8.450.916Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.222.658 -7.169.975Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.222.658 -7.169.975Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.222.658 -7.169.975Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-58.275.286 -39.348.448Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-58.275.286 -39.348.448Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-5