***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi.../...Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteMASLAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜMali Tablonun Verilme NedeniYASAL ZORUNLULUKMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021AçıklamalarEkli mali tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir. İştiraklerin ve Bağlı Ortaklıkların finansal sonuçlarını içermemektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910250BIST