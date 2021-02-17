***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 09:37
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
MASLAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
YASAL ZORUNLULUK
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
Ekli mali tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir. İştiraklerin ve Bağlı Ortaklıkların finansal sonuçlarını içermemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910250
BIST
10:241.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,63
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.537
10:247,0354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0424
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0600
En Düşük
6,9735
10:248,5000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0271
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5281
En Düşük
8,4397
10:24405,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,83
|Açılış
|: 405,46
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,36
En Düşük
401,23
BIST En Aktif Hisseler10:24
|MERIT
|234,30
|603.557
|% 10,00
|
|SAYAS
|14,97
|21.066.008
|% 9,99
|
|SODSN
|42,36
|701.143
|% 9,97
|
|IDEAS
|32,66
|1.510.917
|% 9,97
|
|VAKFN
|14,90
|6.587.216
|% 9,96
|
|BASCM
|15,57
|203.733
|% -10,00
|
|MAALT
|298,10
|39.024.042
|% -5,12
|
|DGATE
|16,37
|11.753.580
|% -4,94
|
|INTEM
|62,55
|1.908.133
|% -4,79
|
|NIBAS
|35,96
|5.316.259
|% -4,72
|
|SASA
|42,82
|460.617.435
|% 3,98
|
|HALKB
|5,47
|332.595.086
|% 4,19
|
|KOZAL
|145,30
|317.752.302
|% 0,35
|
|SKBNK
|1,54
|316.511.635
|% 0,65
|
|GUBRF
|77,30
|268.584.644
|% -0,77
|
|SKBNK
|1,54
|316.511.635
|% 0,65
|
|HALKB
|5,47
|332.595.086
|% 4,19
|
|EKGYO
|2,50
|122.519.844
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,41
|192.023.433
|% 0,92
|
|IHLAS
|1,06
|41.572.457
|% 0,95
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0322
|7,0354
|% 0,61
|
|Euro
|8,4945
|8,5000
|% 0,32
|
|Sterlin
|9,7451
|9,7940
|% 0,53
|
|Frank
|7,8435
|7,8908
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8718
|1,8812
|% 0,73
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-6,66
|
|Altın Gr.
|405
|405
|1,83
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,16
|27,20
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,05
|
|B. Petrol
|63,65
|63,65
|0,30
|