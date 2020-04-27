***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.04.2020 16:57
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 yılı kâr payı dağıtımı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 27.04.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, TRCAS, TRATRCAS92E6 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRCS00019 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRCS00027 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, TRCAS, TRATRCAS92E6 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRCS00019 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRCS00027 0 0
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.04.2020 tarih ve 2020/07 sayılı kararı uyarınca COVID-19 salgınının ekonomik etkileri dikkate alınarak, tasarruf tedbirleri kapsamında 2019 yılına ilişkin kar payı dağıtılmamasına ve 2019 Yılına İlişkin Kar Dağıtım Tablosuna göre oluşan 29.745.973,16 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Kar'ın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına yönelik teklifin 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2 Dividend Distribution Table_2019.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TURCAS PETROL A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 255.600.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 39.311.954,06
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -32.768.456 148.029.536,67
4. Vergiler ( - ) -4.089.119 0
5. Net Dönem Kârı -28.679.337 148.029.536,67
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 116.717.985,98
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.565.577,53 1.565.577,53
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -30.244.914,53 29.745.973,16
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı -30.244.914,53 29.745.973,16
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -30.244.914,53 29.745.973,16
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 29.745.973,16
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
C Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840368
BIST