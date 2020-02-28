GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.02.2020 16:26
GÜNCEL HABERLER



***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Şirketimiz tarafından yayınlanan 29 Mart 2017, 5 Temmuz 2017 ve 2 Mayıs 2018 tarihli Özel Durum Açıklamaları'nda belirtildiği üzere, Turcas Petrol A.Ş. ("Turcas") jeotermal kaynak arama ve üretim alanında geliştirdiği bilgi birikimi ve tecrübesini kara sahalarında petrol arama faaliyetleriyle geliştirme hedefine paralel olarak, Denizli il sınırları içindeki M-22A paftası için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG")'e Petrol Arama Ruhsatı başvurusu gerçekleştirmişti.  Bahsi geçen başvuruya ilişkin olarak, MAPEG tarafından Turcas'a gönderilen davet uyarınca talep edilmiş olan "İş ve Yatırım Programı" yasal mevzuat ile uyumlu şekilde MAPEG'e sunulmuştu.  İlgili program uyarınca, ilk aşamadaki yatırım tutarının, 5 yıllık süre zarfında ağırlıklı olarak sondaj çalışmalarında harcanmak üzere, asgari 2,7 Milyon ABD Doları seviyesinde olması öngörülmüştü.  Mayıs 2018'de ise Denizli il sınırları içindeki M-22A paftası için bir adet Petrol Arama Ruhsatı verilmesine ilişkin MAPEG'e yapmış olduğumuz başvuru değerlendirilmiş ve kabul edilmişti.
Bahsi geçen ruhsat sahasında petrol üretim potansiyelinin olup olmadığının araştırılması ve bu doğrultuda testlerin gerçekleştirilmesi için Amsterdam merkezli N.V. Turkse Perenco ("Perenco") şirketiyle 28.02.2020 tarihinde bir Farm-Out (Ruhsata ilişkin tam ve bölünmez hissenin devir alma hakkı) Sözleşmesi imzalanmıştır.  Sözleşme uyarınca, söz konusu ruhsat sahasındaki arama ruhsatı kullanım hakkının %50'sinin Perenco'ya devredilmesi öngörülmektedir. Türkiye'de en yüksek miktarda günlük petrol üretimi gerçekleştiren özel şirket konumundaki Perenco operatörlüğünde yapılması planlanan testlerin başarılı olması ve ruhsat sahasının ortaklarca belirlenen rantabilite şartları çerçevesinde petrol üretimine elverişli olması halinde yapılacak yatırımların 3 milyon ABD Doları'na kadar olan kısmı Perenco tarafından karşılanacak olup bu tutarın üzerinde yapılacak harcamalar her iki tarafın ruhsattaki payı oranında olacaktır.  Bu kapsamda, bahsi geçen arama ruhsatı kullanım hakkı tesisinin sağlanması için (%50: Turcas, %50: Perenco) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne gerekli başvuru gerçekleştirilecektir. 
Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.
 Saygılarımızla,
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822811


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:44105.725
Değişim :  -4,25% |  -4.693,55
Açılış :  99.332  
Önceki Kapanış :  110.418  
En Yüksek
107.760 En Düşük
99.332
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 3,84 43.617.970 % 13,61  
HUBVC 25,70 17.038.374 % 11,10  
EPLAS 15,35 114.629 % 9,96  
TSPOR 5,86 59.329.496 % 9,12  
MEMSA 0,37 1.365.407 % 8,82  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9804 8,0204 % 0,12  
Frank 6,4209 6,4596 % 0,77  
Riyal 1,6584 1,6667 % 0,65  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.618 1.619 -18,53  
Altın Gr. 325 325 -0,77  
Cumhuriyet 2.161 2.193 -15,00  
Tam 2.150 2.203 -15,57  
Yarım 1.039 1.066 -7,53  
Çeyrek 521 533 -3,77  
Gümüş.Ons 16,95 17,00 -0,67  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 -0,11  
B. Petrol 50,05 50,05 -1,68  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru