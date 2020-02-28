***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından yayınlanan 29 Mart 2017, 5 Temmuz 2017 ve 2 Mayıs 2018 tarihli Özel Durum Açıklamaları'nda belirtildiği üzere, Turcas Petrol A.Ş. ("Turcas") jeotermal kaynak arama ve üretim alanında geliştirdiği bilgi birikimi ve tecrübesini kara sahalarında petrol arama faaliyetleriyle geliştirme hedefine paralel olarak, Denizli il sınırları içindeki M-22A paftası için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG")'e Petrol Arama Ruhsatı başvurusu gerçekleştirmişti. Bahsi geçen başvuruya ilişkin olarak, MAPEG tarafından Turcas'a gönderilen davet uyarınca talep edilmiş olan "İş ve Yatırım Programı" yasal mevzuat ile uyumlu şekilde MAPEG'e sunulmuştu. İlgili program uyarınca, ilk aşamadaki yatırım tutarının, 5 yıllık süre zarfında ağırlıklı olarak sondaj çalışmalarında harcanmak üzere, asgari 2,7 Milyon ABD Doları seviyesinde olması öngörülmüştü. Mayıs 2018'de ise Denizli il sınırları içindeki M-22A paftası için bir adet Petrol Arama Ruhsatı verilmesine ilişkin MAPEG'e yapmış olduğumuz başvuru değerlendirilmiş ve kabul edilmişti.Bahsi geçen ruhsat sahasında petrol üretim potansiyelinin olup olmadığının araştırılması ve bu doğrultuda testlerin gerçekleştirilmesi için Amsterdam merkezli N.V. Turkse Perenco ("Perenco") şirketiyle 28.02.2020 tarihinde bir Farm-Out (Ruhsata ilişkin tam ve bölünmez hissenin devir alma hakkı) Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme uyarınca, söz konusu ruhsat sahasındaki arama ruhsatı kullanım hakkının %50'sinin Perenco'ya devredilmesi öngörülmektedir. Türkiye'de en yüksek miktarda günlük petrol üretimi gerçekleştiren özel şirket konumundaki Perenco operatörlüğünde yapılması planlanan testlerin başarılı olması ve ruhsat sahasının ortaklarca belirlenen rantabilite şartları çerçevesinde petrol üretimine elverişli olması halinde yapılacak yatırımların 3 milyon ABD Doları'na kadar olan kısmı Perenco tarafından karşılanacak olup bu tutarın üzerinde yapılacak harcamalar her iki tarafın ruhsattaki payı oranında olacaktır. Bu kapsamda, bahsi geçen arama ruhsatı kullanım hakkı tesisinin sağlanması için (%50: Turcas, %50: Perenco) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne gerekli başvuru gerçekleştirilecektir.Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822811BIST