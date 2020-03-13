***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2020 18:02
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 26 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan Özel Durum Açıklaması'nda belirtildiği üzere, Rekabet Kurumu tarafından yapılan ön incelemeler kapsamında, bazı dağıtım şirketleri ile birlikte %30 oranında payına sahip olduğumuz iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. (STAŞ) hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlaline ilişkin soruşturma başlatılmıştı.
Bahsi geçen soruşturma kapsamında, Rekabet Kurumu tarafından STAŞ'a 348 milyon TL tutarında idari para cezası verildiği bilgisi Şirketimize ulaşmıştır. STAŞ'taki faaliyetlerin kanunlara ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak sürdürülmesi her zaman birincil öncelik olmuştur. STAŞ, konuya ilişkin hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutmaktadır.
Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828906
BIST
18:0095.750
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 2.110,59
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
18:006,3205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,2990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3219
En Düşük
6,2512
18:007,0275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0454
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
18:00316,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -3,38
|Açılış
|: 316,98
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|VESTL
|9,90
|39.781.169
|% 10,00
|
|YGYO
|0,44
|15.728.717
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|61.964.005
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.162.903
|% 10,00
|
|ISBTR
|31.322,30
|1.986.915
|% 10,00
|
|AKGRT
|5,16
|9.710.440
|% -13,71
|
|ECZYT
|9,81
|70.233.603
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|276.752
|% -10,00
|
|ECILC
|4,06
|293.471.719
|% -9,98
|
|KSTUR
|22,02
|33.847
|% -9,98
|
|ASELS
|25,42
|1.318.882.562
|% 4,35
|
|THYAO
|9,10
|1.191.017.375
|% 7,31
|
|GARAN
|9,03
|691.912.676
|% 3,32
|
|KRDMD
|2,07
|415.739.032
|% 3,50
|
|EREGL
|8,10
|399.034.091
|% -0,61
|
|ODAS
|1,39
|342.998.746
|% 5,30
|
|IHLGM
|0,95
|185.203.428
|% 5,56
|
|KRDMD
|2,07
|415.739.032
|% 3,50
|
|YKBNK
|2,20
|362.265.481
|% 3,29
|
|EKGYO
|1,19
|176.004.324
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8637
|7,9032
|% -0,60
|
|Frank
|6,6025
|6,6422
|% -0,91
|
|Riyal
|1,6739
|1,6823
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.565
|-12,40
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-1,08
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|10,00
|
|Tam
|2.105
|2.159
|-8,76
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|-4,24
|
|Çeyrek
|510
|522
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,22
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,10
|
|B. Petrol
|34,03
|34,03
|0,81
|
Seans Raporu
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17:59THYAO
Yüzde 7.08 oranında artışla 9.08 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 099, 401 adet işlem
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Yüzde 6.16 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 770, 254 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2270, 97 artarak (% 2.55 ) 91, 285
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KORDS, YONGA, EGCYH, EKIZ, MEMSA, EGCYO, KSTUR, UFUK, SERVE, UMPAS