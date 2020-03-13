***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 26 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan Özel Durum Açıklaması'nda belirtildiği üzere, Rekabet Kurumu tarafından yapılan ön incelemeler kapsamında, bazı dağıtım şirketleri ile birlikte %30 oranında payına sahip olduğumuz iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. (STAŞ) hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlaline ilişkin soruşturma başlatılmıştı.Bahsi geçen soruşturma kapsamında, Rekabet Kurumu tarafından STAŞ'a 348 milyon TL tutarında idari para cezası verildiği bilgisi Şirketimize ulaşmıştır. STAŞ'taki faaliyetlerin kanunlara ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak sürdürülmesi her zaman birincil öncelik olmuştur. STAŞ, konuya ilişkin hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutmaktadır.Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828906BIST