***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 21 Haziran 2018 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sn. Mustafa Ergen, sürdürmekte olduğu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'ndan ve Denetim Komitesi Üyeliği'nden 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kendi rızası ile ayrılmak istediğini Şirketimize bildirmiştir.Sn. Mustafa Ergen, 28 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak olan 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Şirketimizdeki görevlerine devam edecektir. Yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Adayı'na ilişkin öneri, yasal mevzuata uygun olarak en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce kamuoyuna duyurulacaktır ve atanması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840372BIST