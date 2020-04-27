***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2020 17:10
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21 Haziran 2018 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sn. Mustafa Ergen, sürdürmekte olduğu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'ndan ve Denetim Komitesi Üyeliği'nden 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kendi rızası ile ayrılmak istediğini Şirketimize bildirmiştir.
Sn. Mustafa Ergen, 28 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak olan 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Şirketimizdeki görevlerine devam edecektir. Yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Adayı'na ilişkin öneri, yasal mevzuata uygun olarak en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce kamuoyuna duyurulacaktır ve atanması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840372
BIST
18:05101.267
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 2.508,40
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.361
En Düşük
100.086
18:056,9888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0341
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9933
En Düşük
6,9491
18:057,5696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0357
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5883
En Düşük
7,5263
18:05384,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,08
|Açılış
|: 384,60
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,26
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|7,15
|156.721.319
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,99
|118.918
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.544.894
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|20.228.792
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|167.853
|% 10,00
|
|BMELK
|3,15
|897.719
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.473,30
|282.516
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,60
|266.042
|% -7,07
|
|FRIGO
|14,06
|844.122
|% -6,27
|
|TDGYO
|2,67
|3.397.060
|% -5,99
|
|THYAO
|10,82
|1.340.122.249
|% 5,36
|
|GARAN
|8,36
|1.219.314.054
|% 2,96
|
|ECILC
|5,11
|1.006.901.195
|% 6,02
|
|ASELS
|27,48
|831.874.820
|% 3,00
|
|SOKM
|12,00
|588.679.398
|% 2,65
|
|ECILC
|5,11
|1.006.901.195
|% 6,02
|
|YKBNK
|2,12
|357.113.022
|% 5,47
|
|GARAN
|8,36
|1.219.314.054
|% 2,96
|
|THYAO
|10,82
|1.340.122.249
|% 5,36
|
|IHLGM
|1,07
|134.453.876
|% 1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6507
|8,6941
|% 0,91
|
|Frank
|7,1323
|7,1752
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8525
|1,8618
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-17,51
|
|Altın Gr.
|384
|385
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.520
|-16,90
|
|Tam
|2.528
|2.582
|-21,30
|
|Yarım
|1.231
|1.262
|-8,50
|
|Çeyrek
|618
|631
|-4,30
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,19
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|22,73
|22,73
|-2,08
|
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