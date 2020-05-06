***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27 Nisan 2020 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, hâlihazırda Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Mustafa Ergen'in 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'ndan ve Denetim Komitesi Üyeliği'nden kendi rızası ile ayrılmak istediği Şirketimize bildirilmişti.Yönetim Kurulumuz, yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'nin belirlenmesi amacıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 05.05.2020 tarihli Aday Gösterme Komitesi Raporu'ndaki tespitlerini de değerlendirerek ekte özgeçmişi ile bağımsızlık beyanı bulunan Sn. Lale Ergin'in 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının icrasına kadar Bağımsız Üye olarak Yönetim Kurulu'na atanmasına ve ilgili atamanın 28 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar vermiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843016BIST