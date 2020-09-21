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***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.09.2020 11:25
GÜNCEL HABERLER



***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz tarafından 26 Eylül 2018 ve 13 Mart 2020 tarihlerinde yayınlanan Özel Durum Açıklamaları'nda belirtildiği üzere, Rekabet Kurumu tarafından yapılan ön incelemeler kapsamında, bazı dağıtım şirketleri ile birlikte %30 oranında payına sahip olduğumuz iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. (STAŞ) hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlaline ilişkin soruşturma başlatılmış ve STAŞ'a bir önceki yıl cirosunun %1'ine tekabül eden 348.154.458, 54 TL tutarında idari para cezası verilmişti.
Rekabet Kurumu'nun gerekçeli kararının STAŞ'a tebliğ edildiği bilgisi Şirketimize ulaşmıştır. Shell & Turcas, faaliyetlerini her zaman kanunlara, düzenlemelere ve anlaşmalarına uygun olarak sürdürmekte olup, Şirketin aleyhine gerekçeli kararda belirtilen açıklamaları kabul etmemektedir. Bu kapsamda, 60 gün içinde %25 oranındaki erken ödeme indiriminden yararlanmak amacıyla bahsi geçen cezanın %75'inin (261.115.843,91 TL) ödenmesi ve/veya yasal süresi içerisinde hukuki yollara başvurulması STAŞ tarafından değerlendirilmektedir.
 Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875872


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ISBIR 1.948,10 1.461.075 % 10,00  
SODSN 20,46 729.419 % 10,00  
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Riyal 2,0215 2,0317 % 0,66  
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14:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.931 1.932 -19,00  
Altın Gr. 472 472 -1,58  
Cumhuriyet 3.135 3.182 -18,00  
Tam 3.123 3.201 -15,68  
Yarım 1.510 1.548 -7,58  
Çeyrek 757 774 -3,79  
Gümüş.Ons 26,35 26,40 -0,39  
Gümüş Gr. 6,43 6,44 -0,07  
B. Petrol 42,28 42,28 -0,87  
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