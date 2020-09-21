***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 26 Eylül 2018 ve 13 Mart 2020 tarihlerinde yayınlanan Özel Durum Açıklamaları'nda belirtildiği üzere, Rekabet Kurumu tarafından yapılan ön incelemeler kapsamında, bazı dağıtım şirketleri ile birlikte %30 oranında payına sahip olduğumuz iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. (STAŞ) hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlaline ilişkin soruşturma başlatılmış ve STAŞ'a bir önceki yıl cirosunun %1'ine tekabül eden 348.154.458, 54 TL tutarında idari para cezası verilmişti.Rekabet Kurumu'nun gerekçeli kararının STAŞ'a tebliğ edildiği bilgisi Şirketimize ulaşmıştır. Shell & Turcas, faaliyetlerini her zaman kanunlara, düzenlemelere ve anlaşmalarına uygun olarak sürdürmekte olup, Şirketin aleyhine gerekçeli kararda belirtilen açıklamaları kabul etmemektedir. Bu kapsamda, 60 gün içinde %25 oranındaki erken ödeme indiriminden yararlanmak amacıyla bahsi geçen cezanın %75'inin (261.115.843,91 TL) ödenmesi ve/veya yasal süresi içerisinde hukuki yollara başvurulması STAŞ tarafından değerlendirilmektedir.Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875872BIST