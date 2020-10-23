***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.10.2020 09:48
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 26 Eylül 2018, 13 Mart 2020 ve 21 Eylül 2020 tarihlerinde yayınlanan Özel Durum Açıklamaları'nda belirtildiği üzere, Rekabet Kurumu tarafından yapılan ön incelemeler kapsamında, bazı dağıtım şirketleri ile birlikte %30 oranında payına sahip olduğumuz iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş. (STAŞ) hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlaline ilişkin soruşturma başlatılmış ve STAŞ'a bir önceki yıl cirosunun %1'ine tekabül eden 348.154.458, 54 TL tutarında idari para cezası verilmiş ve gerekçeli karar STAŞ'a tebliğ edilmişti.
Rekabet Kurumu'nun gerekçeli kararının STAŞ'a tebliğ edilmesi sonrası %25 oranındaki erken ödeme indiriminden yararlanarak bahsi geçen cezanın %75'i olan 261.115.843,91 TL STAŞ tarafından ödenmiştir.
Shell & Turcas, faaliyetlerini her zaman kanunlara, düzenlemelere ve anlaşmalarına uygun olarak sürdürmekte olup, Şirketin aleyhine gerekçeli kararda belirtilen açıklamaları kabul etmemektedir. Gerekli hukuki yollara başvurulması STAŞ tarafından değerlendirilmektedir.
Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883175
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|SANFM
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|KONYA
|832,40
|147.626.358
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|7.314.047
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|34.934.426
|% 9,98
|
|CASA
|36,24
|719.328
|% 9,95
|
|DAGHL
|19,80
|4.206.345
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|877.689
|% -10,00
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,90
|7.053.025
|% -9,98
|
|VANGD
|8,03
|2.311.154
|% -9,98
|
|TSKB
|1,72
|797.941.333
|% -0,58
|
|SISE
|6,86
|763.075.917
|% 0,29
|
|GARAN
|7,05
|701.639.132
|% -0,70
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|KRDMD
|3,49
|504.621.180
|% -1,97
|
|KATMR
|3,68
|414.047.208
|% -7,30
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|TSKB
|1,72
|797.941.333
|% -0,58
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|EKGYO
|1,85
|324.418.076
|% -2,63
|
|KRDMD
|3,49
|504.621.180
|% -1,97
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|SKBNK
|1,90
|272.633.686
|% -4,52
|
|IHLAS
|1,29
|158.269.204
|% 4,03
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9594
|7,9644
|% 0,34
|
|Euro
|9,4305
|9,4369
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,3737
|10,4257
|% 0,17
|
|Frank
|8,7650
|8,8178
|% 0,57
|
|Riyal
|2,1164
|2,1271
|% 0,29
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|14:14
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.910
|1.911
|6,51
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|Altın Gr.
|489
|489
|3,32
|
|Cumhuriyet
|3.232
|3.281
|25,00
|
|Tam
|3.218
|3.298
|33,80
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|16,35
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|Çeyrek
|780
|798
|8,18
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|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|0,07
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|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,04
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|B. Petrol
|42,69
|42,69
|0,23
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