***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/10/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 13.10.2023 tarihli özel durum açıklamasında da belirtildiği üzere, %30 oranındaki iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("RTG") Yönetim Kurulu, 2022 yılı mali tablolarındaki net dönem kârından karşılanacak şekilde 337.730.582,94 TL tutarında kâr payı dağıtma teklifinin 10.11.2023 tarihinde gerçekleşecek RTG Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermişti. Bahsi geçen kâr dağıtım teklifi 10.11.2023 tarihinde gerçekleşen RTG Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmış, işleme ilişkin yasal süreçler tamamlanmıştır. Şirketimizin ilgili kâr dağıtımı işleminden aldığı pay olan 101.319.174,88 TL Şirket hesaplarımıza ulaşmıştır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216971BIST