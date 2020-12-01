***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









Şirketimiz bünyesinde Finans Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Murat Kubilay Şimşek'in 27.11.2020 itibariyle görevinden ayrılması nedeniyle Şirketimizin 30 Kasım 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerinin sonlandırılmasına ve ilgili Komite'lerin aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar verilmiştir.Riskin Erken Saptanması Komitesi· Sn. Emre Derman (Komite Başkanı)· Sn. Banu Aksoy Tarakçıoğlu· Sn. Erkan İlhantekin· Sn. Eda YükselKurumsal Yönetim Komitesi· Sn. Lale Ergin (Komite Başkanı)· Sn. Mehmet Timuçin Tecmen· Sn. Matthew James Bryza· Sn. Erkan İlhantekin· Sn. Eda Yüksel· Sn. Altan Kolbayhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890662BIST