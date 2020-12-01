***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
01.12.2020 09:22
Şirketimiz bünyesinde Finans Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Murat Kubilay Şimşek'in 27.11.2020 itibariyle görevinden ayrılması nedeniyle Şirketimizin 30 Kasım 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerinin sonlandırılmasına ve ilgili Komite'lerin aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar verilmiştir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi
· Sn. Emre Derman (Komite Başkanı)
· Sn. Banu Aksoy Tarakçıoğlu
· Sn. Erkan İlhantekin
· Sn. Eda Yüksel
Kurumsal Yönetim Komitesi
· Sn. Lale Ergin (Komite Başkanı)
· Sn. Mehmet Timuçin Tecmen
· Sn. Matthew James Bryza
· Sn. Erkan İlhantekin
· Sn. Eda Yüksel
· Sn. Altan Kolbay
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890662
BIST
10:391.305
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 21,46
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.308
En Düşük
1.301
10:397,8774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0518
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8776
En Düşük
7,7988
10:399,4310
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0952
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4321
En Düşük
9,3064
10:39450,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,19
|Açılış
|: 450,21
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
450,40
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler10:39
|UZERB
|35,66
|167.388
|% 9,99
|
|ALCAR
|233,60
|35.542.067
|% 9,98
|
|SELEC
|13,79
|36.949.381
|% 9,97
|
|ETYAT
|4,08
|3.545.350
|% 9,97
|
|SAFKR
|16,77
|9.923.727
|% 9,97
|
|POLTK
|290,00
|614.220
|% -9,99
|
|CASA
|71,10
|106.650
|% -9,94
|
|KERVN
|1,14
|166.011
|% -9,52
|
|KNFRT
|16,58
|4.948.138
|% -6,70
|
|QNBFL
|134,00
|1.206.977
|% -5,90
|
|GARAN
|8,94
|355.524.608
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,19
|258.026.491
|% 1,39
|
|KRDMD
|4,97
|222.223.062
|% 1,43
|
|TKNSA
|12,83
|194.113.185
|% 5,77
|
|PETKM
|4,26
|181.416.977
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,19
|258.026.491
|% 1,39
|
|KRDMD
|4,97
|222.223.062
|% 1,43
|
|PETKM
|4,26
|181.416.977
|% 1,67
|
|SKBNK
|1,47
|59.536.748
|% 1,38
|
|GARAN
|8,94
|355.524.608
|% 2,17
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8667
|7,8774
|% 0,66
|
|Euro
|9,4193
|9,4310
|% 1,02
|
|Sterlin
|10,4466
|10,4990
|% 0,45
|
|Frank
|8,6017
|8,6536
|% 0,29
|
|Riyal
|2,0813
|2,0917
|% 0,04
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|13,11
|
|Altın Gr.
|450
|450
|3,18
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,04
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|5,78
|5,79
|0,10
|
|B. Petrol
|47,56
|47,56
|-0,32
|
Seans Raporu
10:39
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-
10:53JANTS
Yüzde 6.31 oranında artışla 236.00 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 338 adet işlem
-
10:51BAKAB
Yüzde 4.81 oranında artışla 19.81 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 103 adet işlem
-
10:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, MGROS, HALKB
-
10:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 78 artarak (% 1.54 ) 1, 175
-
10:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, SELEC, ALCAR, SNKRN, ARTI, UZERB, ETYAT, EUYO, EUKYO