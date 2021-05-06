***TRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2021 16:54
***TRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934925
BIST
17:301.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,98
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.435
En Düşük
1.423
17:308,3010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0129
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2823
17:3010,0281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0326
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0829
En Düşük
9,9786
17:30483,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 6,22
|Açılış
|: 483,90
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
484,85
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler17:28
|MRSHL
|313,50
|9.757.004
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|1.490.096
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|539.707
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|1.739.188
|% 10,00
|
|DITAS
|17,62
|22.859.987
|% 9,99
|
|VAKFN
|17,26
|7.910.293
|% -9,96
|
|USAK
|2,60
|278.738.006
|% -9,72
|
|INTEM
|41,96
|4.307.385
|% -8,74
|
|AYES
|18,80
|642.506
|% -8,74
|
|AYEN
|7,02
|61.276.938
|% -7,14
|
|KRDMD
|8,30
|3.219.840.641
|% 7,65
|
|GARAN
|7,35
|1.661.410.743
|% 1,38
|
|EREGL
|19,98
|1.458.077.676
|% 2,78
|
|THYAO
|12,86
|1.096.734.236
|% 2,06
|
|KOZAL
|121,60
|845.246.570
|% 3,58
|
|KRDMD
|8,30
|3.219.840.641
|% 7,65
|
|GARAN
|7,35
|1.661.410.743
|% 1,38
|
|YKBNK
|2,08
|462.584.478
|% 0,00
|
|PETKM
|6,82
|722.389.690
|% 1,19
|
|USAK
|2,60
|278.738.006
|% -9,72
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2965
|8,3010
|% -0,16
|
|Euro
|10,0188
|10,0281
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,4869
|11,5445
|% -0,36
|
|Frank
|9,1086
|9,1635
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2082
|2,2193
|% -0,09
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|26,24
|
|Altın Gr.
|484
|484
|6,57
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,31
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,20
|
|B. Petrol
|68,14
|68,14
|-0,82
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
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17:40MRSHL
Yüzde 10.00 oranında artışla 313.50 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 845 adet işlem
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17:39KONTR
Yüzde 7.13 oranında artışla 74.40 lira fiyatla işlem gören hissede 363, 004 adet işlem
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17:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, KOZAL, KOZAA
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17:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 01 artarak (% 0.82 ) 1, 234
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17:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, KSTUR, UZERB, DITAS, INVEO, AYCES, TKURU, IHGZT, MERIT