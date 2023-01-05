***TRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 10:54
***TRGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093699
BIST
11:275.351
En Yüksek
|Değişim
|: -3,12%
|| -172,07
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
11:2718,7631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7640
En Düşük
18,7265
11:2719,9679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0759
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0382
En Düşük
19,8711
11:271.114,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,04
|Açılış
|: 1.114,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,76
BIST En Aktif Hisseler11:27
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|DOGUB
|10,73
|32.739.202
|% 7,30
|
|UZERB
|230,00
|286.580
|% 6,98
|
|DYOBY
|31,16
|138.569.681
|% 6,71
|
|ULUFA
|7,47
|15.744.347
|% -10,00
|
|ULUSE
|202,50
|22.340.056
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|30.749.789
|% -9,98
|
|BRKVY
|26,20
|22.157.879
|% -9,97
|
|EREGL
|42,44
|5.838.857.573
|% -1,12
|
|THYAO
|141,50
|4.773.366.855
|% -2,08
|
|ASELS
|62,40
|2.441.855.113
|% -4,22
|
|KRDMD
|18,87
|2.094.631.715
|% -4,65
|
|EKGYO
|9,05
|1.791.053.267
|% -3,93
|
|EKGYO
|9,05
|1.791.053.267
|% -3,93
|
|EREGL
|42,44
|5.838.857.573
|% -1,12
|
|KRDMD
|18,87
|2.094.631.715
|% -4,65
|
|YKBNK
|11,24
|1.178.185.512
|% -3,44
|
|ISCTR
|12,19
|962.617.505
|% -2,71
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7580
|18,7631
|% 0,11
|
|Euro
|19,9393
|19,9679
|% 0,38
|
|Sterlin
|22,4739
|22,5866
|% -0,27
|
|Frank
|20,1298
|20,2510
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9737
|4,9987
|% 0,09
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-9,48
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.114
|-4,37
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.542
|7.603
|-23,00
|
|Yarım
|3.652
|3.717
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.858
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|14,03
|14,04
|-0,29
|
|B. Petrol
|78,47
|78,47
|0,63
|