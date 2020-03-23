***TRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.03.2020 09:58
***TRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TRGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Aziz Torun tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831247
BIST
10:5882.807
En Yüksek
|Değişim
|: -3,48%
|| -2.988,51
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
83.979
En Düşük
82.528
10:586,5921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0393
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5942
En Düşük
6,5266
10:587,0515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0299
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0786
En Düşük
6,9716
10:58315,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,20
|Açılış
|: 315,44
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
317,63
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|6,93
|16.563.723
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|25.499
|% 10,00
|
|MPARK
|12,25
|5.970.212
|% 9,96
|
|ECILC
|3,65
|51.536.086
|% 9,94
|
|GLRYH
|2,00
|3.336.090
|% 9,89
|
|ADNAC
|1,80
|2.743.670
|% -10,00
|
|CELHA
|6,21
|338.904
|% -10,00
|
|ALYAG
|0,45
|30.566
|% -10,00
|
|ISBTR
|30.239,10
|60.478
|% -10,00
|
|DOKTA
|11,68
|850.631
|% -9,95
|
|GARAN
|6,82
|214.232.312
|% -8,58
|
|ASELS
|20,28
|87.038.176
|% -5,23
|
|THYAO
|7,51
|81.008.048
|% -5,89
|
|BIMAS
|52,30
|69.273.400
|% 4,98
|
|ISFIN
|2,78
|61.377.097
|% -8,55
|
|GARAN
|6,82
|214.232.312
|% -8,58
|
|YKBNK
|1,76
|51.831.582
|% -6,38
|
|IHLGM
|0,69
|15.628.451
|% -8,00
|
|ISFIN
|2,78
|61.377.097
|% -8,55
|
|ODAS
|1,15
|22.126.214
|% -5,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6468
|7,6851
|% 0,53
|
|Frank
|6,6482
|6,6883
|% 0,45
|
|Riyal
|1,7497
|1,7585
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.489
|1.489
|-9,95
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,50
|12,52
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,12
|26,12
|-0,86
|