***TRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.05.2023 14:54
***TRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TRGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İsmail Kazanç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151307
BIST
17:564.499
En Yüksek
|Değişim
|: -6,18%
|| -296,22
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
17:5619,6807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1167
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6821
En Düşük
19,3896
17:5621,4139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1734
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
17:561.273,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,15
|Açılış
|: 1.273,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.278,94
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler17:56
|FLAP
|5,83
|8.056.713
|% 10,00
|
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|8.467.499
|% 9,98
|
|ONCSM
|62,85
|25.860.362
|% 9,97
|
|BEYAZ
|12,57
|14.881.767
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|256.827.690
|% -10,00
|
|AGHOL
|94,60
|115.931.983
|% -9,99
|
|TSKB
|3,97
|293.417.173
|% -9,98
|
|ULKER
|31,04
|272.557.040
|% -9,98
|
|BIMAS
|159,60
|2.053.376.662
|% -9,98
|
|THYAO
|124,40
|6.972.422.708
|% -6,18
|
|EREGL
|30,28
|3.174.055.479
|% -1,69
|
|SAHOL
|38,10
|2.803.619.680
|% -9,97
|
|KRDMD
|15,19
|2.612.239.390
|% -1,04
|
|ASELS
|40,54
|2.419.602.104
|% -1,75
|
|EKGYO
|5,94
|2.289.883.848
|% 3,30
|
|KRDMD
|15,19
|2.612.239.390
|% -1,04
|
|KOZAL
|17,21
|2.302.741.510
|% 1,95
|
|EREGL
|30,28
|3.174.055.479
|% -1,69
|
|DOHOL
|7,97
|774.362.333
|% -9,94
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6638
|19,6807
|% 0,60
|
|Euro
|21,3958
|21,4139
|% 0,82
|
|Sterlin
|24,5245
|24,6475
|% 1,03
|
|Frank
|21,8780
|22,0098
|% 0,79
|
|Riyal
|5,2284
|5,2546
|% 0,52
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.014
|2.015
|3,58
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|8,34
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.497
|4.666
|-198,00
|
|Çeyrek
|2.241
|2.333
|-92,00
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,17
|15,19
|0,10
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|1,35
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -296, 36 kaybederek (% -6.84 ) 4, 035
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, CEOEM, PSGYO, ONCSM, AVHOL, KLGYO, BEYAZ, BURCE, KZBGY, ATSYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARSAN, SAHOL, KCHOL, ISCTR, ULKER, ISFIN, DOHOL, YKBNK, AKBNK, AGHOL
-
17:58
BURVA, BURCE, GLBMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
Bu seansda işlem gören 231 hisse senedinden 72 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 148 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem