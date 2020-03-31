***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2020 17:44
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01 01 2020 - 31 12 2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 31.03.2020 tarih ve 2020/15 sayılı toplantısında Denetimden sorumlu komitemizin önerisi doğrultusunda ortaklığımız ile PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş arasında 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemini kapsayan bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına, konunun ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833609
BIST
18:0589.644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 1.584,25
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
18:056,5710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0045
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5522
18:057,2300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0318
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,1804
18:05340,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -2,56
|Açılış
|: 340,75
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|0,77
|8.248.634
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.845.327
|% 10,00
|
|BMELK
|1,10
|122.579
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,21
|50.267.537
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.530.819
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|20.139.487
|% -9,87
|
|OZRDN
|2,00
|107.727
|% -4,76
|
|ATSYH
|1,20
|108.384
|% -4,76
|
|ISMEN
|4,03
|55.399.760
|% -4,73
|
|QNBFL
|107,80
|10.788.098
|% -3,75
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|THYAO
|9,07
|749.037.300
|% 4,01
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|ASELS
|23,60
|533.946.815
|% 1,55
|
|PGSUS
|34,20
|436.291.329
|% 9,97
|
|YKBNK
|1,89
|274.531.185
|% 1,07
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|IHLGM
|1,05
|135.215.739
|% 9,38
|
|GSRAY
|2,22
|249.731.490
|% 9,90
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1612
|8,2021
|% 0,22
|
|Frank
|6,7816
|6,8224
|% -0,72
|
|Riyal
|1,7404
|1,7491
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.613
|-9,34
|
|Altın Gr.
|340
|341
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,20
|14,24
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,01
|
|B. Petrol
|26,21
|26,21
|-0,21
|