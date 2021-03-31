***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2021 11:25
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01 01 2021- 31 12 2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 23.03.2021 tarih ve 2021/07 sayılı toplantısında Denetimden sorumlu komitemizin önerisi doğrultusunda ortaklığımız ile PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş arasında 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemini kapsayan bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına, konunun ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922075
BIST
11:171.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
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|Açılış
|: 1.397
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1.403
En Düşük
1.395
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En Yüksek
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En Düşük
8,2962
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 451,66
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|Önceki Kapanış
|: 451,33
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455,42
En Düşük
448,12
BIST En Aktif Hisseler11:17
|ALCAR
|412,60
|29.177.759
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|960.304
|% 10,00
|
|BURVA
|31,04
|1.611.495
|% 9,99
|
|JANTS
|683,60
|10.222.554
|% 9,99
|
|RTALB
|30,66
|9.250.030
|% 9,97
|
|IDEAS
|79,20
|498.485
|% -10,00
|
|VAKFN
|21,74
|1.005.236
|% -9,94
|
|DENGE
|6,80
|516.392
|% -7,23
|
|EPLAS
|35,00
|452.095
|% -5,35
|
|DIRIT
|5,50
|66.050
|% -5,17
|
|GARAN
|6,78
|689.587.346
|% 0,00
|
|SASA
|46,26
|301.945.794
|% 4,05
|
|KOZAL
|117,40
|242.851.693
|% 1,91
|
|FROTO
|194,40
|224.986.720
|% -1,67
|
|KRDMD
|7,08
|219.594.045
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,21
|126.238.844
|% 0,83
|
|GARAN
|6,78
|689.587.346
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|86.947.696
|% -0,52
|
|TSKB
|1,36
|42.732.169
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,08
|219.594.045
|% 0,00
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3197
|8,3235
|% 0,00
|
|Euro
|9,8023
|9,8271
|% 0,54
|
|Sterlin
|11,4431
|11,5005
|% 0,26
|
|Frank
|8,8249
|8,8781
|% 0,20
|
|Riyal
|2,2182
|2,2293
|% 0,16
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.686
|0,57
|
|Altın Gr.
|452
|452
|0,95
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,04
|
|B. Petrol
|64,41
|64,41
|0,24
|