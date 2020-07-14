***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
14.07.2020 11:50
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.01.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
LOTUS GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Eyüpsultan Parseli
Rapor Tarihi
07.01.2020
Açıklamalar
Şirket portföyünde yer alan Eyüpsultan Parseli 2019 Yıl sonu değerleme raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.06.2020 tarih ve 12233903-340. 15-E.6420 nolu yazısına istinaden 13.07.2020 tarihinde revizyon yapılmış olup değer tespitine ilişkin yeni bir çalışma yapılmamıştır. Ek'te kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859652
BIST
14:55117.971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -427,91
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.542
14:556,8691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
14:557,8124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0282
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8168
En Düşük
7,7736
14:55396,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,58
|Açılış
|: 396,97
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,94
|4.092.152
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|4.092.152
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|13.961.460
|% 9,99
|
|PKENT
|334,80
|2.882.415
|% 9,99
|
|GARFA
|5,75
|28.760.719
|% 9,94
|
|VKFYO
|4,60
|2.289.466
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|8.624.563
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|748.319
|% -8,00
|
|BASCM
|4,15
|23.197
|% -7,78
|
|MAALT
|107,50
|28.672.097
|% -5,45
|
|EKGYO
|2,31
|1.425.980.654
|% 1,76
|
|THYAO
|11,97
|542.307.152
|% 0,00
|
|GARAN
|7,94
|529.144.039
|% -0,38
|
|ODAS
|2,90
|526.134.835
|% -1,69
|
|SASA
|11,97
|453.035.500
|% 0,84
|
|EKGYO
|2,31
|1.425.980.654
|% 1,76
|
|TSKB
|1,27
|289.521.182
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,67
|378.801.830
|% 1,21
|
|ODAS
|2,90
|526.134.835
|% -1,69
|
|IHLGM
|1,82
|290.779.606
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5725
|8,6155
|% -0,14
|
|Frank
|7,2778
|7,3217
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8253
|1,8344
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|-5,98
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-1,06
|
|Cumhuriyet
|2.641
|2.681
|-16,00
|
|Tam
|2.659
|2.670
|-5,60
|
|Yarım
|1.290
|1.306
|-2,80
|
|Çeyrek
|645
|654
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,96
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,18
|4,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,34
|42,34
|-0,38
|