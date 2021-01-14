***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
14.01.2021 15:11
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
INVEST GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kayabaşı değerleme raporu
Rapor Tarihi
07.01.2021
Açıklamalar
Kayabaşı parseller 2020 Yıl Sonu değerleme raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliğinin 40. maddesi uyarınca ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902119
BIST
15:271.552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -7,19
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.552
15:277,3750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0278
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3685
15:278,9725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0279
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9669
15:27437,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,04
|Açılış
|: 437,49
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler15:27
|PKENT
|979,00
|2.158.325
|% 10,00
|
|YAPRK
|117,80
|25.951.580
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.461.317
|% 9,99
|
|YESIL
|167,50
|72.021.625
|% 9,98
|
|POLTK
|437,40
|34.379.203
|% 9,98
|
|AYES
|9,81
|356.835
|% -10,00
|
|EMNIS
|41,92
|5.340.315
|% -9,97
|
|MZHLD
|32,86
|341.563
|% -9,97
|
|KUTPO
|55,60
|125.443.123
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|3.328.217
|% -9,96
|
|THYAO
|13,22
|1.641.188.020
|% -0,45
|
|DOHOL
|3,67
|1.421.249.860
|% -2,91
|
|KOZAL
|113,50
|970.386.888
|% -0,61
|
|TCELL
|16,91
|948.293.981
|% -1,40
|
|EKGYO
|2,47
|909.053.354
|% 0,82
|
|SKBNK
|1,64
|823.614.256
|% 2,50
|
|DOHOL
|3,67
|1.421.249.860
|% -2,91
|
|EKGYO
|2,47
|909.053.354
|% 0,82
|
|TSKB
|1,89
|396.489.644
|% -0,53
|
|PETKM
|5,16
|667.116.841
|% -0,39
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3711
|7,3750
|% -0,38
|
|Euro
|8,9669
|8,9725
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,0518
|10,1022
|% -0,08
|
|Frank
|8,2669
|8,3167
|% -0,47
|
|Riyal
|1,9628
|1,9726
|% -0,25
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-8,71
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|2.906
|2.950
|-44,00
|
|Tam
|2.894
|2.967
|-40,79
|
|Yarım
|1.399
|1.435
|-19,73
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,87
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,00
|
|B. Petrol
|55,77
|55,77
|-0,29
|
Seans Raporu
15:27
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15:41ENKAI
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15:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 41 kaybederek (% -0.32 ) 1, 385
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15:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BURVA, KSTUR, YAPRK, AYCES, HEKTS, ORMA, VERTU, YONGA, INVEO, MAALT