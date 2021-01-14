***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
14.01.2021 16:39
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
INVEST GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Nish İstanbul
Rapor Tarihi
07.01.2021
Açıklamalar
Nish İstanbul 2020 Yıl Sonu değerleme raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliğinin 40. maddesi uyarınca ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902148
BIST
17:531.547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -12,22
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.542
17:537,3717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0311
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3642
17:538,9555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0449
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9380
17:53438,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,42
|Açılış
|: 438,11
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler17:53
|KONYA
|1.421,80
|158.210.597
|% 10,00
|
|PKENT
|979,00
|2.248.393
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,14
|20.883.986
|% 9,99
|
|YAPRK
|117,80
|27.836.026
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.461.317
|% 9,99
|
|AYES
|9,81
|356.835
|% -10,00
|
|EMNIS
|41,92
|5.340.315
|% -9,97
|
|MZHLD
|32,86
|341.563
|% -9,97
|
|KUTPO
|55,60
|126.539.721
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|3.328.217
|% -9,96
|
|THYAO
|13,30
|2.583.009.406
|% 0,15
|
|DOHOL
|3,63
|1.663.540.567
|% -3,97
|
|KOZAL
|110,80
|1.277.665.291
|% -2,98
|
|TCELL
|16,85
|1.155.476.738
|% -1,75
|
|EKGYO
|2,46
|1.154.237.065
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,63
|979.511.096
|% 1,87
|
|EKGYO
|2,46
|1.154.237.065
|% 0,41
|
|DOHOL
|3,63
|1.663.540.567
|% -3,97
|
|TSKB
|1,88
|461.124.830
|% -1,05
|
|THYAO
|13,30
|2.583.009.406
|% 0,15
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3650
|7,3717
|% -0,42
|
|Euro
|8,9394
|8,9555
|% -0,50
|
|Sterlin
|10,0495
|10,0999
|% -0,11
|
|Frank
|8,2634
|8,3132
|% -0,51
|
|Riyal
|1,9627
|1,9725
|% -0,25
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-0,87
|
|Altın Gr.
|439
|440
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,55
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,05
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|-0,51
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:59OZGYO
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 321, 454 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 31, 203.00 milyon TL de
-
17:57OTKAR
Yüzde -4.38 oranında düşüşle 418.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 246, 265 adet işlem
-
17:55AKMGY
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 62.80 lira fiyatla işlem gören hissede 261, 601 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, GUBRF