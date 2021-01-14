***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
14.01.2021 18:05
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
INVEST GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kemankeş
Rapor Tarihi
07.01.2021
Açıklamalar
Kemankeş 2020 Yıl Sonu değerleme raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliğinin 40. maddesi uyarınca ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902202
BIST
17:581.547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -12,32
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.542
17:587,3644
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0384
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3600
17:588,9389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0615
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9326
17:58437,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,20
|Açılış
|: 437,34
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler17:57
|YAPRK
|117,80
|27.862.531
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.461.317
|% 9,99
|
|POLTK
|437,40
|34.379.203
|% 9,98
|
|SODSN
|32,00
|863.424
|% 9,97
|
|YONGA
|34,64
|3.023.691
|% 9,97
|
|AYES
|9,81
|356.835
|% -10,00
|
|UZERB
|86,75
|3.328.217
|% -9,96
|
|UMPAS
|3,11
|177.216
|% -9,86
|
|ARTI
|8,15
|7.849.488
|% -9,85
|
|SUMAS
|77,10
|756.116
|% -8,70
|
|KOZAL
|110,80
|1.297.125.002
|% -2,98
|
|EKGYO
|2,46
|1.158.338.541
|% 0,41
|
|PGSUS
|78,75
|714.430.052
|% 5,99
|
|JANTS
|564,20
|380.785.809
|% 6,35
|
|TKFEN
|18,78
|371.842.503
|% -0,53
|
|EKGYO
|2,46
|1.158.338.541
|% 0,41
|
|IHLGM
|1,36
|207.066.791
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,00
|212.112.680
|% 0,00
|
|ODAS
|3,85
|339.589.005
|% -2,53
|
|HLGYO
|3,39
|202.368.871
|% 1,19
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3635
|7,3701
|% -0,44
|
|Euro
|8,9362
|8,9469
|% -0,59
|
|Sterlin
|10,0404
|10,0908
|% -0,20
|
|Frank
|8,2554
|8,3051
|% -0,61
|
|Riyal
|1,9603
|1,9701
|% -0,37
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-5,04
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,48
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|0,04
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|-0,33
|
Seans Raporu
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