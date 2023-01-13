***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2023 14:51
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
INVEST GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Netsel Marina
Rapor Tarihi
06.01.2023
Açıklamalar
Netsel Marina 2022 Yıl Sonu değerleme raporları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliğinin 40. maddesi uyarınca ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101991
BIST
15:114.980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 8,89
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
15:1118,7938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 19,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
15:1120,3151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0774
|Açılış
|: 20,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3066
15:111.148,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,82
|Açılış
|: 1.148,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler15:09
|ONCSM
|37,40
|5.913.052
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.032.948
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|AKENR
|4,63
|40.002.525
|% 9,98
|
|RODRG
|35,48
|16.422.963
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|KLGYO
|2,77
|141.160.525
|% -6,10
|
|EKGYO
|8,02
|3.051.021.608
|% -5,76
|
|EDIP
|9,29
|21.526.919
|% -5,40
|
|THYAO
|136,10
|5.656.300.813
|% 0,22
|
|ASELS
|55,45
|4.146.670.437
|% -0,81
|
|EREGL
|40,08
|3.955.422.614
|% 1,26
|
|KRDMD
|18,61
|3.709.650.948
|% -1,53
|
|EKGYO
|8,02
|3.051.021.608
|% -5,76
|
|EKGYO
|8,02
|3.051.021.608
|% -5,76
|
|KRDMD
|18,61
|3.709.650.948
|% -1,53
|
|YKBNK
|9,21
|1.775.892.681
|% 1,88
|
|SKBNK
|2,64
|433.344.435
|% 0,00
|
|PETKM
|17,82
|2.151.540.751
|% 2,30
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7847
|18,7962
|% 0,07
|
|Euro
|20,3081
|20,3278
|% -0,32
|
|Sterlin
|22,8143
|22,9287
|% -0,24
|
|Frank
|20,1322
|20,2535
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9874
|5,0124
|% 0,04
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|2,15
|
|Altın Gr.
|1.148
|1.148
|1,56
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.918
|92,00
|
|Tam
|7.823
|7.884
|74,00
|
|Yarım
|3.812
|3.858
|36,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.929
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,62
|84,62
|0,59
|
Seans Raporu
15:09
daha fazla
-
15:24KRSTL
Yüzde 7.20 oranında artışla 8.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 130, 369 adet işlem
-
15:23ECILC
Yüzde 5.15 oranında artışla 27.34 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 406, 554 adet işlem
-
15:22ULUSE
Yüzde 7.16 oranında artışla 190.00 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 542 adet işlem
-
15:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 92 artarak (% 0.88 ) 5, 500
-
15:20XU100
Endeks 5, 017 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 60, 217.00 milyon TL de