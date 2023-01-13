***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2023 15:04
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
INVEST GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kemankeş
Rapor Tarihi
06.01.2023
Açıklamalar
Kemankeş 2022 Yıl Sonu değerleme raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliğinin 40. maddesi uyarınca ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101993
BIST
14:535.005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 34,15
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
14:5318,7903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
14:5320,3226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0699
|Açılış
|: 20,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3070
14:531.148,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,24
|Açılış
|: 1.148,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler14:53
|ONCSM
|37,40
|5.898.541
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.010.675
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|RODRG
|35,48
|16.414.377
|% 9,98
|
|AKENR
|4,63
|39.837.429
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|KLGYO
|2,77
|130.015.548
|% -6,10
|
|EKGYO
|8,03
|2.958.379.119
|% -5,64
|
|EDIP
|9,28
|20.745.190
|% -5,50
|
|THYAO
|136,10
|5.496.102.996
|% 0,22
|
|ASELS
|55,60
|4.038.871.369
|% -0,54
|
|EREGL
|40,16
|3.820.594.716
|% 1,47
|
|KRDMD
|18,67
|3.586.554.394
|% -1,22
|
|EKGYO
|8,03
|2.958.379.119
|% -5,64
|
|EKGYO
|8,03
|2.958.379.119
|% -5,64
|
|KRDMD
|18,67
|3.586.554.394
|% -1,22
|
|YKBNK
|9,24
|1.719.471.592
|% 2,21
|
|SKBNK
|2,64
|407.075.786
|% 0,00
|
|PETKM
|17,91
|2.042.603.987
|% 2,81
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7879
|18,7903
|% 0,04
|
|Euro
|20,3154
|20,3226
|% -0,34
|
|Sterlin
|22,8006
|22,9149
|% -0,30
|
|Frank
|20,1188
|20,2399
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9873
|5,0123
|% 0,04
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|3,23
|
|Altın Gr.
|1.149
|1.150
|3,30
|
|Cumhuriyet
|7.801
|7.918
|92,00
|
|Tam
|7.831
|7.892
|82,00
|
|Yarım
|3.816
|3.862
|40,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.931
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,74
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|0,72
|