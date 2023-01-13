***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2023 15:24
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
INVEST GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
5.Levent
Rapor Tarihi
06.01.2023
Açıklamalar
5.Levent 2022 Yıl Sonu değerleme raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliğinin 40. maddesi uyarınca ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102034
BIST
15:504.950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -20,50
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
15:5018,7882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0046
|Açılış
|: 19,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
15:5020,3202
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0723
|Açılış
|: 20,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2971
15:501.145,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,54
|Açılış
|: 1.145,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler15:50
|MANAS
|11,37
|95.439.115
|% 10,02
|
|ONCSM
|37,40
|6.009.881
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.069.373
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|RODRG
|35,48
|17.454.333
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|KLGYO
|2,76
|154.408.518
|% -6,44
|
|EKGYO
|7,98
|3.234.169.547
|% -6,23
|
|ALFAS
|234,80
|253.272.107
|% -6,08
|
|THYAO
|134,90
|6.097.305.851
|% -0,66
|
|ASELS
|54,85
|4.419.106.657
|% -1,88
|
|EREGL
|39,86
|4.203.711.630
|% 0,71
|
|KRDMD
|18,57
|4.005.784.567
|% -1,75
|
|EKGYO
|7,98
|3.234.169.547
|% -6,23
|
|EKGYO
|7,98
|3.234.169.547
|% -6,23
|
|KRDMD
|18,57
|4.005.784.567
|% -1,75
|
|YKBNK
|9,09
|1.945.718.297
|% 0,55
|
|SKBNK
|2,62
|460.916.621
|% -0,76
|
|PETKM
|17,70
|2.370.082.527
|% 1,61
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7863
|18,7882
|% 0,02
|
|Euro
|20,3089
|20,3202
|% -0,35
|
|Sterlin
|22,8253
|22,9398
|% -0,19
|
|Frank
|20,1256
|20,2468
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9871
|5,0121
|% 0,04
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-3,06
|
|Altın Gr.
|1.145
|1.145
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|88,00
|
|Tam
|7.809
|7.871
|61,00
|
|Yarım
|3.805
|3.851
|29,00
|
|Çeyrek
|1.908
|1.926
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,62
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,27
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,38
|84,38
|0,35
|