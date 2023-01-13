***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2023 15:37
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
INVEST GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Paşabahçe
Rapor Tarihi
06.01.2023
Açıklamalar
Paşabahçe 2022 Yıl Sonu değerleme raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliğinin 40. maddesi uyarınca ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102042
BIST
15:474.960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -10,48
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
15:4718,7962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0126
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
15:4720,3257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0668
|Açılış
|: 20,6700
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|Önceki Kapanış
|: 20,4800
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20,4273
En Düşük
20,2971
15:471.145,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,61
|Açılış
|: 1.145,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler15:47
|ONCSM
|37,40
|6.008.347
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.069.373
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|ARMDA
|279,10
|21.423.454
|% 9,97
|
|TNZTP
|13,58
|10.490.034
|% 9,96
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EKGYO
|7,99
|3.215.969.293
|% -6,11
|
|KLGYO
|2,77
|152.943.068
|% -6,10
|
|ALFAS
|235,00
|250.510.837
|% -6,00
|
|CEOEM
|17,41
|14.125.174
|% -5,38
|
|EKGYO
|7,99
|3.215.969.293
|% -6,11
|
|KOZAL
|527,20
|2.171.915.696
|% -2,82
|
|TTKOM
|20,86
|1.372.176.415
|% -1,70
|
|PGSUS
|466,80
|1.270.100.398
|% 3,87
|
|ODAS
|9,28
|1.011.954.834
|% 5,69
|
|EKGYO
|7,99
|3.215.969.293
|% -6,11
|
|ODAS
|9,28
|1.011.954.834
|% 5,69
|
|CEMAS
|1,98
|161.228.049
|% -1,00
|
|TTKOM
|20,86
|1.372.176.415
|% -1,70
|
|KATMR
|2,05
|128.985.123
|% 0,99
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7853
|18,7962
|% 0,07
|
|Euro
|20,3167
|20,3257
|% -0,33
|
|Sterlin
|22,8180
|22,9325
|% -0,23
|
|Frank
|20,1272
|20,2484
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9877
|5,0127
|% 0,05
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-2,48
|
|Altın Gr.
|1.146
|1.146
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|7.775
|7.892
|66,00
|
|Tam
|7.811
|7.874
|64,00
|
|Yarım
|3.806
|3.853
|31,00
|
|Çeyrek
|1.909
|1.927
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,61
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,35
|84,35
|0,32
|