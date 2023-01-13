***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2023 16:10
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
INVEST GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Bulvar Samsun AVM
Rapor Tarihi
06.01.2023
Açıklamalar
Bulvar Samsun AVM 2022 Yıl Sonu değerleme raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliğinin 40. maddesi uyarınca ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102077
BIST
15:594.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -12,80
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
15:5918,7915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
15:5920,3261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0664
|Açılış
|: 20,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2971
15:591.145,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,59
|Açılış
|: 1.145,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler15:57
|MANAS
|11,37
|95.897.667
|% 10,02
|
|ONCSM
|37,40
|6.047.543
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.069.373
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|AKENR
|4,63
|40.508.144
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EKGYO
|7,96
|3.288.350.971
|% -6,46
|
|KLGYO
|2,76
|160.681.254
|% -6,44
|
|CEOEM
|17,24
|14.609.112
|% -6,30
|
|THYAO
|133,90
|6.293.995.065
|% -1,40
|
|ASELS
|54,45
|4.502.255.632
|% -2,59
|
|EREGL
|39,74
|4.304.931.031
|% 0,40
|
|KRDMD
|18,47
|4.109.587.077
|% -2,28
|
|EKGYO
|7,96
|3.288.350.971
|% -6,46
|
|EKGYO
|7,96
|3.288.350.971
|% -6,46
|
|KRDMD
|18,47
|4.109.587.077
|% -2,28
|
|YKBNK
|9,04
|2.016.451.050
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,62
|475.781.990
|% -0,76
|
|PETKM
|17,60
|2.434.529.770
|% 1,03
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7857
|18,7913
|% 0,04
|
|Euro
|20,3113
|20,3186
|% -0,36
|
|Sterlin
|22,8120
|22,9264
|% -0,25
|
|Frank
|20,1341
|20,2554
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9879
|5,0129
|% 0,05
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-3,70
|
|Altın Gr.
|1.145
|1.146
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|7.766
|7.883
|57,00
|
|Tam
|7.797
|7.870
|60,00
|
|Yarım
|3.799
|3.851
|29,00
|
|Çeyrek
|1.905
|1.925
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,55
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,23
|14,26
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|0,19
|
Seans Raporu
15:57
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16:12ISFIN
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16:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ARCLK, TOASO
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16:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 14 kaybederek (% -0.75 ) 4, 387
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16:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, ONCSM, KNFRT, SOKE, RODRG, BOSSA, SDTTR, VKING, MANAS, TNZTP