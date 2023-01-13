***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2023 17:27
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
INVEST GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Antalya Arsalar
Rapor Tarihi
06.01.2023
Açıklamalar
Antalya Arsalar 2022 Yıl Sonu değerleme raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliğinin 40. maddesi uyarınca ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102178
BIST
17:194.969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -1,36
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
17:1918,7972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
17:1920,3055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0870
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2558
17:191.148,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.148,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler17:17
|MANAS
|11,37
|101.589.864
|% 10,02
|
|EPLAS
|38,50
|7.576.668
|% 10,00
|
|ONCSM
|37,40
|6.260.162
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.294.488
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|EDIP
|9,10
|27.419.575
|% -7,33
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EKGYO
|7,94
|3.725.474.014
|% -6,70
|
|ISFIN
|6,28
|125.503.768
|% -5,85
|
|THYAO
|134,10
|7.164.806.398
|% -1,25
|
|EREGL
|40,04
|5.213.986.460
|% 1,16
|
|ASELS
|54,75
|5.171.323.965
|% -2,06
|
|KRDMD
|18,49
|4.792.747.008
|% -2,17
|
|EKGYO
|7,94
|3.725.474.014
|% -6,70
|
|EKGYO
|7,94
|3.725.474.014
|% -6,70
|
|YKBNK
|9,09
|2.502.331.486
|% 0,55
|
|KRDMD
|18,49
|4.792.747.008
|% -2,17
|
|SKBNK
|2,62
|516.904.131
|% -0,76
|
|PETKM
|17,58
|3.009.397.889
|% 0,92
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7899
|18,7923
|% 0,05
|
|Euro
|20,2967
|20,3094
|% -0,41
|
|Sterlin
|22,8058
|22,9202
|% -0,28
|
|Frank
|20,1166
|20,2378
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9874
|5,0124
|% 0,04
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|3,56
|
|Altın Gr.
|1.147
|1.147
|0,86
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.810
|7.879
|69,00
|
|Yarım
|3.806
|3.855
|33,00
|
|Çeyrek
|1.909
|1.928
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,30
|84,30
|0,27
|
Seans Raporu
17:17
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17:32KLGYO
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 663, 341 adet işlem
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17:30XU100
Endeks 4, 947 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 47 altında . İşlem hacmi 79, 011.00 milyon TL de
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17:30EDIP
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17:29MANAS
Yüzde -73.68 oranında düşüşle 11.37 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 104, 151 adet işlem
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17:28ISFIN
Yüzde -5.85 oranında düşüşle 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 224, 024 adet işlem