***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
15.01.2024 10:46
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
LOTUS GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Netsel Marina
Rapor Tarihi
08.01.2024
Açıklamalar
Netsel Marina 2023 Yıl Sonu değerleme raporları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliğinin 40. maddesi uyarınca ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239727
BIST
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11:018.038
En Düşük
|Değişim
|: 0,64%
|| 51,16
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.062
11:0130,0957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0023
|Açılış
|: 30,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1000
|
30,1067
En Düşük
29,9788
11:0133,0383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0813
|Açılış
|: 32,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9200
|
33,0519
En Düşük
32,9132
11:011.988,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,71
|Açılış
|: 1.988,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.991,50
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler11:01
|PASEU
|59,40
|53.974.838
|% 10,00
|
|CATES
|61,30
|465.922.745
|% 9,96
|
|MEGMT
|32,92
|177.535.042
|% 9,95
|
|FMIZP
|309,75
|27.969.772
|% 9,94
|
|MRGYO
|5,35
|67.270.921
|% 9,41
|
|PEGYO
|19,80
|63.622.483
|% -10,00
|
|KRSTL
|11,45
|82.881.953
|% -4,74
|
|METUR
|7,00
|15.734.381
|% -4,63
|
|BEGYO
|4,26
|149.319.840
|% -3,40
|
|SODSN
|73,50
|104.958
|% -3,03
|
|THYAO
|250,25
|1.693.476.391
|% -0,30
|
|AKBNK
|42,90
|1.520.808.917
|% -0,83
|
|KCHOL
|159,50
|1.372.969.221
|% 2,57
|
|ISCTR
|25,74
|1.334.443.622
|% -0,85
|
|EREGL
|44,42
|1.257.627.708
|% 1,42
|
|ISCTR
|25,74
|1.334.443.622
|% -0,85
|
|EKGYO
|8,28
|383.175.717
|% 1,10
|
|ADESE
|2,14
|88.809.935
|% 3,88
|
|YKBNK
|22,68
|948.973.220
|% -1,13
|
|BEGYO
|4,26
|149.319.840
|% -3,40
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0916
|30,0957
|% -0,01
|
|Euro
|33,0277
|33,0383
|% 0,25
|
|Sterlin
|38,2443
|38,4361
|% 0,00
|
|Frank
|35,1000
|35,3115
|% -0,21
|
|Riyal
|8,0016
|8,0417
|% -0,01
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,19
|23,22
|% 0,66
|
|Platin
|915,24
|915,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,18
|985,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,50
|78,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,60
|2.053,90
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:01
daha fazla
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11:16XU100
Endeks 8, 043 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 23, 484.00 milyon TL de
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11:14HATSN
Yüzde 4.52 oranında artışla 55.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 831, 244 adet işlem
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11:13MEGMT
Yüzde 9.95 oranında artışla 32.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 530, 424 adet işlem
-
11:12KZGYO
Yüzde 4.39 oranında artışla 24.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 315, 608 adet işlem
-
11:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, KCHOL, ASTOR