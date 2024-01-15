***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
15.01.2024 13:58
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
LOTUS GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Eyüpsultan parseli
Rapor Tarihi
08.01.2024
Açıklamalar
Eyüpsultan parseli 2023 Yıl Sonu değerleme raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliğinin 40. maddesi uyarınca ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239998
BIST
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16:598.056
En Düşük
|Değişim
|: 0,87%
|| 69,28
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
16:5930,1012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0032
|Açılış
|: 30,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
16:5932,9717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0147
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9132
16:591.987,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,46
|Açılış
|: 1.987,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler16:58
|AGROT
|16,94
|289.884.712
|% 10,00
|
|EDIP
|16,33
|78.853.932
|% 9,97
|
|PKENT
|267,00
|194.596.213
|% 9,97
|
|AZTEK
|129,00
|75.834.948
|% 9,97
|
|MEGMT
|32,92
|207.304.269
|% 9,95
|
|PEGYO
|19,80
|193.101.366
|% -10,00
|
|SAMAT
|43,64
|336.429.471
|% -9,98
|
|QNBFB
|258,00
|4.157.840
|% -6,86
|
|METUR
|6,89
|51.028.980
|% -6,13
|
|IZFAS
|14,32
|58.263.138
|% -6,04
|
|THYAO
|253,50
|7.019.022.351
|% 1,00
|
|KCHOL
|160,70
|5.081.057.458
|% 3,34
|
|AKBNK
|42,98
|4.811.819.930
|% -0,65
|
|ISCTR
|25,40
|3.969.146.491
|% -2,16
|
|YKBNK
|22,48
|3.595.352.769
|% -2,01
|
|YKBNK
|22,48
|3.595.352.769
|% -2,01
|
|ISCTR
|25,40
|3.969.146.491
|% -2,16
|
|ADESE
|2,26
|276.511.354
|% 9,71
|
|EKGYO
|8,26
|948.706.863
|% 0,85
|
|AKBNK
|42,98
|4.811.819.930
|% -0,65
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0989
|30,1012
|% 0,01
|
|Euro
|32,9586
|32,9717
|% 0,04
|
|Sterlin
|38,1868
|38,3783
|% -0,15
|
|Frank
|35,1106
|35,3221
|% -0,18
|
|Riyal
|8,0018
|8,0420
|% -0,00
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,13
|23,15
|% 0,66
|
|Platin
|912,39
|918,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,73
|968,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,40
|77,40
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,29
|2.053,66
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:58
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