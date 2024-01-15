***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşLOTUS GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiTorium AVMRapor Tarihi08.01.2024AçıklamalarTorium AVM 2023 Yıl Sonu değerleme raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliğinin 40. maddesi uyarınca ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuşturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240018BIST