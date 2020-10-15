***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
15.10.2020 12:16
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Esas sözleşmemizin Sermaye ve Paylar Başlıklı 8. Maddesinin tadili için SPK'dan onay 22.12.2017 tarihinde alınmış olup, Tescili 27.12.2017 tarihinde yapılmıştır. Şirket genel bilgi formunu güncelleme amacıyla duyuru düzenlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 27/12/2017 03/01/2018 9486
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881912
BIST
13:361.186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,53
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.181
13:367,9365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0259
|Açılış
|: 7,9410
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9497
En Düşük
7,9004
13:369,3106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0188
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
13:36484,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,53
|Açılış
|: 484,12
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,87
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler13:34
|ETYAT
|5,06
|13.233.446
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|148.727.107
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|31.630.869
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|6.332.467
|% 10,00
|
|CEOEM
|8,14
|73.171.686
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|740.675
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|181.714
|% -10,00
|
|KSTUR
|131,40
|258.070
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|278.149
|% -10,00
|
|YAPRK
|61,30
|427.200
|% -9,99
|
|PETKM
|4,76
|1.032.632.734
|% -1,86
|
|ZOREN
|3,00
|988.556.208
|% -1,96
|
|EKGYO
|1,95
|915.534.250
|% 2,63
|
|ECILC
|7,18
|774.477.233
|% 4,06
|
|KRDMD
|3,69
|595.304.797
|% -0,54
|
|EKGYO
|1,95
|915.534.250
|% 2,63
|
|ZOREN
|3,00
|988.556.208
|% -1,96
|
|PETKM
|4,76
|1.032.632.734
|% -1,86
|
|KRDMD
|3,69
|595.304.797
|% -0,54
|
|ECILC
|7,18
|774.477.233
|% 4,06
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9330
|7,9369
|% 0,33
|
|Euro
|9,3057
|9,3106
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,2431
|10,2945
|% -0,18
|
|Frank
|8,6493
|8,7014
|% 0,28
|
|Riyal
|2,1097
|2,1203
|% 0,35
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-6,26
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-16,00
|
|Tam
|3.185
|3.265
|-16,57
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-8,02
|
|Çeyrek
|772
|790
|-4,01
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,94
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,09
|
|B. Petrol
|42,22
|42,22
|-1,10
|