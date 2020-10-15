Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme

15.10.2020 12:28
GÜNCEL HABERLER



***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.10.2020
Açıklamalar

Esas sözleşmemizin Sermaye ve Paylar Başlıklı 8. Maddesinin tadili için SPK'dan onay 22.12.2017 tarihinde alınmış olup, Tescili 27.12.2017 tarihinde yapılmıştır. Şirket genel bilgi formunu güncelleme amacıyla duyuru düzenlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 27/12/2017 03/01/2018 9486



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881915


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:431.185
Değişim :  -0,32% |  -3,86
Açılış :  1.188  
Önceki Kapanış :  1.189  
En Yüksek
1.192 En Düşük
1.181
BIST En Aktif Hisseler13:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENGD 6,71 148.952.576 % 10,00  
FMIZP 129,80 31.798.441 % 10,00  
ETYAT 5,06 13.448.035 % 10,00  
EUYO 3,41 1.470.730 % 10,00  
RAYSG 18,26 6.524.295 % 10,00  
daha fazla
13:43 Alış Satış %  
Dolar 7,9327 7,9371 % 0,33  
Euro 9,3039 9,3098 % 0,19  
Sterlin 10,2509 10,3023 % -0,10  
Frank 8,6523 8,7044 % 0,32  
Riyal 2,1095 2,1201 % 0,34  
daha fazla
13:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.896 1.896 -5,92  
Altın Gr. 484 484 0,42  
Cumhuriyet 3.200 3.248 -16,00  
Tam 3.185 3.265 -16,57  
Yarım 1.540 1.579 -8,02  
Çeyrek 772 790 -4,01  
Gümüş.Ons 23,91 23,94 -0,35  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 -0,08  
B. Petrol 42,24 42,24 -1,08  
Seans Raporu 13:43
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru