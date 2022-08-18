***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
18.08.2022 19:34
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.08.2022
Açıklamalar
TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2022 YILI 2.DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EKTEDİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056891
BIST
18:053.020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 40,01
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
3.034
En Düşük
2.925
18:0518,0724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1245
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1393
En Düşük
17,9320
18:0518,3314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0546
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4839
En Düşük
18,2073
18:051.022,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.022,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.032,35
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|9,35
|2.122.890
|% 10,00
|
|KZBGY
|35,20
|106.811.077
|% 10,00
|
|GLCVY
|15,96
|117.713.308
|% 9,99
|
|GOLTS
|69,45
|12.687.543
|% 9,98
|
|COSMO
|29,30
|4.833.060
|% 9,98
|
|KGYO
|17,82
|26.484.060
|% -10,00
|
|GZNMI
|45,86
|157.684.694
|% -9,99
|
|SKTAS
|3,20
|52.311.991
|% -9,86
|
|AVGYO
|3,01
|61.019.420
|% -8,79
|
|MRSHL
|229,00
|34.479.143
|% -8,69
|
|THYAO
|69,65
|6.803.820.632
|% 1,38
|
|EREGL
|29,48
|6.381.625.087
|% 5,51
|
|SISE
|25,50
|5.567.406.420
|% 5,11
|
|YKBNK
|5,91
|4.912.388.899
|% -1,66
|
|KRDMD
|11,75
|4.653.845.305
|% 7,50
|
|YKBNK
|5,91
|4.912.388.899
|% -1,66
|
|EKGYO
|3,64
|2.802.893.309
|% -3,19
|
|ISCTR
|7,00
|3.508.418.511
|% 3,09
|
|KRDMD
|11,75
|4.653.845.305
|% 7,50
|
|ALBRK
|1,96
|807.393.798
|% -0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0320
|18,0913
|% 0,80
|
|Euro
|18,2076
|18,3219
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,4620
|21,5696
|% -0,47
|
|Frank
|18,7855
|18,8986
|% -0,01
|
|Riyal
|4,7880
|4,8120
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|-1,11
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|3,23
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|5,00
|
|Tam
|6.824
|6.939
|23,00
|
|Yarım
|3.325
|3.392
|11,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.696
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,56
|19,59
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,33
|-0,10
|
|B. Petrol
|96,42
|96,42
|2,77
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PNSUT
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17:57XU100
Endeks 3, 028 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 81, 565.00 milyon TL de
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17:57TURSG
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17:56AYGAZ
Yüzde 6.44 oranında artışla 40.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 299 adet işlem
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17:55ASUZU
Yüzde 4.68 oranında artışla 279.80 lira fiyatla işlem gören hissede 504, 371 adet işlem