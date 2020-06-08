***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -3.338 25.770 74.255 5.229.827 1.288.139 7.614.653 7.614.653Transferler1.288.139 -1.288.139 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-143.950 -143.950 -143.950Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-821 -821 -821Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -4.159 25.770 74.255 6.517.966 -143.950 7.469.882 7.469.882Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.966 865.662 8.478.946 8.478.946Transferler865.662 -865.662 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-105.966 -106.966 -106.966Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-1.123 -1.123 -1.123Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -5.830 25.770 74.255 7.383.628 -105.966 8.371.857 8.371.857Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI298.648 110.275Dönem Karı (Zararı)-105.966 -143.950Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler359.814 284.210Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler263 93Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8 4.105 8.169Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 188.592 82.027Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler174.126 202.929Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -7.272 -9.008İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler43.405 -29.886Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.687 13.987Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.318 -9.374Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler87.526 -22.576Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-17.745 610Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-37.757 -18.304Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.339 8.996Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)4.261 -13.464İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.828 10.239Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları297.253 110.374Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler1.395 -99YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-30.204 -3.926Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -375Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri885 266Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -40.523 -10.898Alınan Temettüler3 9.434 7.081FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-503.645 78.779Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri762.555 722.058Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.004.954 -568.610Ödenen Faiz-277.399 -82.249Alınan Faiz16.153 7.580YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-235.201 185.128Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 1.704NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 -235.201 186.832DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 733.346 202.684DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 498.145 389.516Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 499.309 738.885Ticari Alacaklar8 115.195 115.683İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19.874 22.501İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar95.321 93.182Diğer Alacaklar56 124İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar56 124Stoklar10 1.017.633 1.105.159Peşin Ödenmiş Giderler7 28.337 18.715Diğer Dönen Varlıklar11.197 12.071ARA TOPLAM1.671.727 1.990.637TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.671.727 1.990.637DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar484 484Ticari Alacaklar8 4.185 2.003İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.185 2.003Diğer Alacaklar3.040 9.290İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3.040 9.290Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 390.889 394.174Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 11.331.155 11.290.632Maddi Duran Varlıklar21.280 22.375Maddi Olmayan Duran Varlıklar599 652Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar599 652Peşin Ödenmiş Giderler7 10.576 3.842TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.762.208 11.723.452TOPLAM VARLIKLAR13.433.935 13.714.089KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 412.975 163.233Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.297.976 1.788.539Ticari Borçlar8 89.092 126.849İlişkili Taraflara Ticari Borçlar49.503 54.540İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar39.589 72.309Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.919 1.524Diğer Borçlar16.607 21.946İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar16.607 21.946Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 85.990 81.729Kısa Vadeli Karşılıklar18.690 14.578Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18.690 14.578Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 12.870 5.916ARA TOPLAM1.937.119 2.204.314TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.937.119 2.204.314UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 3.123.947 3.029.817Uzun Vadeli Karşılıklar1.009 1.009Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.009 1.009Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler3 3TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.124.959 3.030.829TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.062.078 5.235.143ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.371.857 8.478.946Ödenmiş Sermaye12 1.000.000 1.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-5.830 -4.707Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.770 25.770Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler74.255 74.255Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.383.628 6.517.966Net Dönem Karı veya Zararı-105.966 865.662TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.371.857 8.478.946TOPLAM KAYNAKLAR13.433.935 13.714.089Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 331.425 205.203Satışların Maliyeti13 -137.112 -53.522TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)194.313 151.681BRÜT KAR (ZARAR)194.313 151.681Genel Yönetim Giderleri14 -9.599 -14.442Pazarlama Giderleri14 -7.468 -746Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.487 3.113Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.314 -2.409ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)176.419 137.197Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 7.272 9.008FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)183.691 146.205Finansman Gelirleri15 11.778 7.496Finansman Giderleri15 -301.435 -297.651SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-105.966 -143.950SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-105.966 -143.950DÖNEM KARI (ZARARI)-105.966 -143.950Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-105.966 -143.950Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 16 -0,11000000 -0,14000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-105.966 -143.950Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-105.966 -143.950http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849988BIST