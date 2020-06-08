***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -3.338 25.770 74.255 5.229.827 1.287.204 7.613.718 7.613.718Transferler1.287.204 -1.287.204 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-143.803 -143.803 -143.803Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-821 -821 -821Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -4.159 25.770 74.255 6.517.031 -143.803 7.469.094 7.469.094Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.031 865.790 8.478.139 8.478.139Transferler865.790 -865.790 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-105.701 -105.701 -105.701Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-1.123 -1.123 -1.123Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -5.830 25.770 74.255 7.382.821 -105.701 8.371.315 8.371.315Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI301.136 109.972Dönem Karı (Zararı)-105.701 -143.803Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler359.850 284.241Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler263 93Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.096 8.549Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 188.637 81.678Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler174.126 202.929Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -7.272 -9.008İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler45.604 -30.367Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.170 15.672Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.284 -9.375Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler87.526 -22.576Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-16.925 630Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-32.831 -19.118Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.286 8.913Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)3.083 -14.576İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.923 10.063Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları299.753 110.071Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler1.383 -99YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-30.070 -3.968Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.019 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -151Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -40.523 -10.898Alınan Temettüler3 9.434 7.081FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-506.332 78.776Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri762.555 722.058Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.007.604 -568.610Ödenen Faiz-277.436 -82.252Alınan Faiz16.153 7.580YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-235.266 184.780Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 1.704NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 -235.266 186.484DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 733.572 203.140DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 498.306 389.624Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 499.470 739.111Ticari Alacaklar8 116.285 116.289İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19.332 22.054İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar96.953 94.235Diğer Alacaklar103 137İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar103 137Stoklar10 1.017.633 1.105.159Peşin Ödenmiş Giderler7 30.912 22.111Diğer Dönen Varlıklar13.426 12.282ARA TOPLAM1.677.829 1.995.089TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.677.829 1.995.089DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar8 4.185 2.003İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.185 2.003Diğer Alacaklar3.040 9.290İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.040 9.290Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 390.889 394.174Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 11.308.417 11.267.894Maddi Duran Varlıklar45.608 46.820Maddi Olmayan Duran Varlıklar891 961Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar891 961Peşin Ödenmiş Giderler7 10.577 3.842TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.763.607 11.724.984TOPLAM VARLIKLAR13.441.436 13.720.073KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 412.975 165.883Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.297.976 1.788.539Ticari Borçlar8 95.499 128.330İlişkili Taraflara Ticari Borçlar48.960 54.141İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar46.539 74.189Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.943 1.560Diğer Borçlar17.085 22.371İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar17.085 22.371Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 87.062 83.979Kısa Vadeli Karşılıklar18.690 14.578Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18.690 14.578Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 12.935 5.868ARA TOPLAM1.945.165 2.211.108TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.945.165 2.211.108UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 3.123.947 3.029.817Uzun Vadeli Karşılıklar1.009 1.009Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.009 1.009TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.124.956 3.030.826TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.070.121 5.241.934ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.371.315 8.478.139Ödenmiş Sermaye12 1.000.000 1.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-5.830 -4.707Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.770 25.770Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler74.255 74.255Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.382.821 6.517.031Net Dönem Karı veya Zararı-105.701 865.790TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.371.315 8.478.139TOPLAM KAYNAKLAR13.441.436 13.720.073Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 332.378 206.308Satışların Maliyeti13 -137.625 -54.445TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)194.753 151.863BRÜT KAR (ZARAR)194.753 151.863Genel Yönetim Giderleri14 -9.698 -14.510Pazarlama Giderleri14 -7.468 -746Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.515 3.153Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.325 -2.395ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)176.777 137.365Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 7.272 9.008FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)184.049 146.373Finansman Gelirleri15 11.778 7.496Finansman Giderleri15 -301.528 -297.672SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-105.701 -143.803SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-105.701 -143.803DÖNEM KARI (ZARARI)-105.701 -143.803Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-105.701 -143.803Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -0,11000000 -0,14000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-105.701 -143.803Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-105.701 -143.803http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849990BIST